Обучение по стандартам Ворлдскиллс дает новые профессиональные навыки и уверенность

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия).

Весной 2021 года государство запустило по всей стране программу профессионального обучения и дополнительного профобразования отдельных категорий граждан. Цель программы – помочь людям сохранить свою конкурентоспособность и профессиональную востребованность на рынке труда.

Из-за пандемии многие люди оказались на пороге увольнения или вовсе остались без работы. Как жить? Что делать? Многие ответили на эти вопросы: учиться и осваивать новые профессиональные навыки!

Вот и Павел Макаров из Краснотурьинска раньше даже не думал, что столкнется с проблемой безработицы. Он трудился водителем. В правах открыты почти все категории, и, казалось бы, не о чем беспокоиться. Но ситуация изменилась – предприятие, на котором работал Павел, сократило штат водителей.

В центре занятости Павлу предложили пройти обучение по программе Ворлдскиллс по одной из компетенций на выбор. Ведь во многих сферах деятельности по-прежнему остро ощущается нехватка специалистов. Требуются парикмахеры и повара, социальные работники и строители, айтишники и сварщики. Вполне реально найти работу.

А в проекте «Содействие занятости» можно обучиться по более чем 170 профессиональным компетенциям Ворлдскиллс. К сегодняшнему дню почти 100 тысяч россиян подали заявки на бесплатное обучение и больше 17 тысяч завершили его. Как показала практика, почти во всех регионах самые популярные компетенции – «Парикмахерское искусство», «Социальная работа», «Графический дизайн», «Поварское дело» и «Веб-дизайн и разработка». При этом список компетенций формируют сами регионы в зависимости от потребностей рынка труда.

Павел решил обучиться на сварщика.

– Сначала была небольшая теоретическая ознакомительная часть, которую мы освоили на дому, дистанционно. А потом, наверное, 90 процентов всего курса были практические занятия в нашем политехникуме. Преподаватели в простой доступной форме объясняли все тонкости, поправляли, если допустил ошибку. На практических занятиях мы набивали руку, оттачивали навык. Когда учеба закончилась, я сразу устроился на работу сварщиком, – рассказал Павел Макаров.

Как видим, у проекта «Содействие занятости» две задачи: дать людям не только новые профессиональные навыки, но и возможность трудоустроиться!

А практическое обучение – это специфика всех образовательных программ по стандартам Ворлдскиллс. Больше 70% учебного курса участники программы осваивают практические навыки в современных мастерских и лабораториях, на современном оборудовании. Они получают возможность «попробовать руками» будущую работу. Так что в конце обучения все гарантированно получают профессиональные навыки.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия).

Готовят будущих специалистов прошедшие подготовку и сертифицированные по стандартам Ворлдскиллс эксперты. Тоже – практики, а не теоретики.

Профессиональный уровень выпускников программы определяется на демонстрационном экзамене. Он сдается не в аудитории, а на рабочем месте. То есть выпускники должны продемонстрировать в основном полученные навыки, а не знания.

По итогам экзамена они получают паспорт компетенций (скиллс-паспорт). В нем работодатель видит, какими профессиональными навыками его сотрудник владеет в наибольшей степени, а какие нужно подтянуть. По окончании обучения выдается и традиционный документ – диплом или свидетельство.

Проект «Содействие занятости» продлится до 2024 года. Каким компетенциям обучают в Свердловской области, где и когда их можно освоить? Эту информацию можно получить на сайте trud.worldskills.ru.

КТО МОЖЕТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ?

Участником проекта «Содействие занятости» могут стать ищущие работу и безработные граждане, которые обратились в центр занятости населения, люди старше 50 лет и граждане предпенсионного возраста, женщины в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, а также неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста.