В Екатеринбурге задержали подростков, избивших майора полиции

Полицейские выяснили, что подростки напали на мужчину, увидев у него в руке телефон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали двух подростков, которые ночью, 23 октября, на Химмаше жестоко избили майора полиции. Еще один пока остается на свободе, так как успел уехать из города и затаиться в глубинке.

- Это 16-летний местный житель Гайнуллин, его напарник по фамилии Лысов, они уже опрошены. Третий соучастник вскоре после ЧП спешно покинул столицу Среднего Урала, но и его представители МВД уже обнаружили, он находился в Туринской Слободе, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых Горелых. -Территориальный ОВД организовал комплекс оперативных мероприятий, чтобы установить личности нападавших и привлечь их к ответственности.

Все произошло, когда майор полиции возвращался домой в гражданской одежде. Он стоял возле своего подъезда, когда трое парней брызнули в его глаза из газового баллончика и начали избивать.

- В ту ночь, по предварительным данным, они искали себе жертву слабого пола, чтобы ограбить, однако им на пути попался мужчина с телефоном в руке, что и привлекло юных «гангстеров», - добавил Валерий Горелых.

Он отметил, что нападавшие не предъявляли никаких требований к сотруднику полиции и не похитили никаких вещей.

Пострадавшего в ту ночь госпитализировали в больницу с серьезными травмами лица. Сейчас врачи оказывают ему сейчас необходимую медицинскую помощь.

Материалы, собранные по инциденту с избиением, полиция направила в региональный СКР.

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