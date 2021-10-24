Скрин с видео Telegram-канала "Екатское чтиво"

В Сухом Логу группа подростков жестоко избила двух школьников. Один из пострадавших - ученик 7 класса, другой – 10 класса. По данным Свердловской прокуратуры драка произошла еще 10 сентября, однако известно о ней стало только сейчас. Подростки снимали все происходящее на телефон. Видео с дракой опубликовал Telegram-канал «Екатское чтиво».

- Красотища какая! М-м-м-м… Как красиво, - комментирует происходящее автор видео.

На заднем плане слышен мат и советы от наблюдателей.

- Не лезь, Саша, не лезь. Никогда не лезьте!

- Да все!

- А что все-то?!

- Эрик, все, хватит!

Тем временем, на записи разворачивается страшная картина. Двое рослых мальчишек лупят школьников. Бьют по голове кулаками, запинывают ногами. Доходит до того что один из подростков просто прыгает на голову школьнику.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области подтвердил, что данная история произошла еще в сентябре. По его словам родители одного из избитых мальчиков написали заявление в полицию.

- Все участники конфликта установлены. Сейчас по данному факту проводится проверка, по ее итогам будет принято обоснованное процессуальное решение и меры профилактического характера. Процессуальное решение будет зависеть от степени тяжести травм, полученных участниками инцидента, - говорит Валерий Горелых. - Данные о том, что нападавшие подростки являются учащимися Уральского юридического института МВД России, не соответствует действительности.

Свою проверку организовала и Свердловская прокуратура.

- Личности почти всех хулиганов удалось установить. Прокуратура уже запросила их характеристику из учебных заведений. Кроме того будет установлена степень тяжести вреда причиненного школьникам. Будет дана оценка соблюдению законодательства о профилактике правонарушений и преступлений в отношении несовершеннолетних, законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, - уточнили в Свердловской прокуратуре.