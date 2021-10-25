В действиях несовершеннолетних усматриваются признаки преступления по статье «Хулиганство». Фото: СОЦСЕТИ

Следственный комитет и прокуратура Сухого Лога проводят проверку по факту жестокой драки, в которой пострадали ученики 7 класса. Потасовка произошла еще 10 сентября в школы № 17, но стало о ней известно лишь накануне, когда видео всплыло в Сети. «Комсомолка» выяснила из-за чего подростки запинали сверстников. По словам знакомых участников драки, всему виной оскорбления в адрес 15-летнего парня, которые пострадавшие высказали его девушке.

Несовершеннолетняя решила мгновенно отомстить обидчикам и попросила двух своих приятелей разобраться.

- Избили Никиту и Илью, а нападавшие – Эрик и Андрей. Они удалили страницы во «ВКонтакте» после публикации видео. Почему на разборки пошли эти двое, а не оскорбленный парень девушки, непонятно, - рассказал «КП» источник знакомый с ситуацией.

В Следственном комитете уже заявили, что в действиях дебоширов усматриваются признаки состава преступления по статье 213 УК «Хулиганство». Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал доложить о ситуации.

- Для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью двух пострадавших подростков, проводятся соответствующие экспертные исследования, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В Прокуратуре отмечают, что большинство участников драки уже установлены. Напомним, что в августе 2018 года в Березовском банда школьников убила инвалида Диму Рудакова.

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