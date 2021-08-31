Банда подростков заманила Диму Рудакова к гаражам и запинала до смерти. Фото: СОЦСЕТИ

Инспекция по делам несовершеннолетних Березовского сняла с профилактического учета 16-летнюю Алину (имя изменено – прим.ред.), которая в августе 2018 года снимала на видео убийство инвалида Дмитрия Рудакова. Парень стал жертвой банды школьников-отморозков, принявших его за наркомана. Жестокая расправа потрясла всю страну, убийцы получили реальные сроки в колонии.

В отличие от четырех подельников, находящихся сейчас за решеткой, Алина отделалась принудительной ссылкой в закрытую школу в Перми. Там она провела всего-то полтора года. От ареста ее спасло то, что на момент убийства ей было 13 лет (не достигала возраста привлечения к уголовной ответственности – прим.ред.).

После возвращения домой ее сняли с учета в инспекции ПДН, так как она отбыла наказание.

- Если местные жители увидят в ее поведении что-то неадекватное или криминально необходимо проинформировать органы внутренних дел для ее постановки в профилактический учет и принятия иных мер реагирования, - рассказал «Комсомольской правде» пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Девочку сняли с учета после возвращения из закрытой школы. Фото: СОЦСЕТИ

По словам психолога кировградской детской колонии Юрия Векшина, когда убийц взяли под стражу они были убеждены, что «сделали мир чище».

- Дети были не напуганы. Когда их поместили в СИЗО, они восприняли это как должное. Они не понимают, что нанесли увечья, несовместимые с жизнью. Уверяют, что это был наркоман. И они избавили от него мир. Они отдавали себе отчет в том, что делали. К тому же были в состоянии алкогольного опьянения, - рассказывал в эфире радио «КП» - Екатеринбург» (92,3 FM) Юрий Векшин.

Весной 2019 года Березовский суд вынес приговор банде: 16-летний Богдан был приговорен к 9 годам лишения свободы, 14-летний Александр получил 8 лет и 6 месяцев колонии, 14-летний Илья - 8 лет и 8 месяцев исправительной колонии.

Лидер изуверов 16-летний Костя уже находился в местах лишения свободы за угон автомобиля. Путем частичного сложения наказаний суд назначил ему 9 лет и 9 месяцев в колонии.

Летом прошлого года матери убитого Дмитрия Рудакова назначили компенсацию в 5 миллионов рублей.

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