Глава СК взял на контроль проверку инцидента с избиением школьников в Сухом Логу

Прокуратура и Следственный комитет начали проверку после инцидента Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку, которую начали после того, как в Сухом Логу группа подростков жестоко избила двух школьников. Об этом говорится на сайте ведомства.

Также Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК по Свердловской области доложить о ситуации.

Ранее в соцсетях появился ролик, на котором запечатлен момент драки. Потасовка произошла еще 10 сентября, но известно о ней стало только на днях. Один из пострадавших - ученик 7 класса, другой – 10 класса. На кадрах видно, что подростки бьют школьников по голове кулаками, запинывают ногами. Один из подростков даже прыгает на голову школьнику. Личности несовершеннолетних уже установлены.

Знакомые участников драки рассказали «КП Екатеринбург», что пострадавшие оскорбили 15-летнего парня в разговоре с его девушкой. Несовершеннолетняя решила отомстить и попросила двух друзей разобраться. Следственный комитет и прокуратура Сухого Лога начали проверку этого инцидента.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка