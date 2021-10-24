В Екатеринбурге двух человек с ожогами увезли в больницу после взрыва духовки в многоэтажке на Московской

Прокуратура выясняет обстоятельства инцидента

В Екатеринбурге 24 октября 2021 года в дежурную службу МЧС поступило сообщение о хлопке газа в многоэтажке Звонили жители дома на улице Московская 48а. Хлопок раздался на пятом этаже. Как позже выяснилось, в одной из квартир взорвалась духовка.

- К нам поступило сообщение о происшествии с якобы хлопком газовоздушной смеси. После этого спасательные подразделения незамедлительно туда выехали. Но информация об утечке или хлопке газа не подтвердилась, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

Однако позднее в пресс-службе прокуратуры Свердловской области подтвердили хлопок, в результате которого двое жильцов получили ожоги и были госпитализированы в больницу.

- Общедомовое имущество не пострадало, пожара в квартире на улице Московская 48а не было. Двое пострадавших, 27 и 20 лет с ожогами госпитализированы в учреждение здравоохранение, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. - Хлопок произошел в духовке при розжиге.

По предварительной версии прокуратуры Свердловской области причиной взрыва стала ненадлежащая эксплуатация газового оборудования жильцами дома. Сейчас прокуратура выясняет обстоятельства инцидента. В ходе надзорных мероприятий будет установлено, когда проверялось газовое оборудование специалистами специализированной организации, а также будет дана оценка деятельности управляющей компании.

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