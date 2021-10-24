В Екатеринбурге из-за взрыва духовки эвакуировали многоэтажку

От жильцов дома поступило сообщение о хлопке Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге сообщение о хлопке газа поступило в МЧС из квартиры на пятом этаже дома на улице Московская 48а. По данным Свердловской прокуратуры хлопок произошел в духовке при розжиге.

- К нам поступило сообщение о происшествии с якобы хлопком газовоздушной смеси. После этого спасательные подразделения незамедлительно туда выехали. Но информация об утечке или хлопке газа не подтвердилась, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

По их данным, угрозу жильцам ничего не представляет. Сейчас они все вернулись к себе домой.

Однако по данным областной прокуратуры два человека все же были доставлены в больницу с ожогами.

- Пострадали два человека. Одному 27 лет, другому - 20 лет, - добавили в ведомстве. - Общедомовое имущество не пострадало, пожара в квартире не было.

- В настоящий момент жильцам дома ничего не угрожает. Сейчас причины и обстоятельства происшествия устанавливаются компетентными органами, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В частности проверку проводит прокуратура.

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