В Екатеринбурге из-за взрыва духовки эвакуировали многоэтажку

От жильцов дома поступило сообщение о хлопке
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге сообщение о хлопке газа поступило в МЧС из квартиры на пятом этаже дома на улице Московская 48а. По данным Свердловской прокуратуры хлопок произошел в духовке при розжиге.
- К нам поступило сообщение о происшествии с якобы хлопком газовоздушной смеси. После этого спасательные подразделения незамедлительно туда выехали. Но информация об утечке или хлопке газа не подтвердилась, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
По их данным, угрозу жильцам ничего не представляет. Сейчас они все вернулись к себе домой.
Однако по данным областной прокуратуры два человека все же были доставлены в больницу с ожогами.
- Пострадали два человека. Одному 27 лет, другому - 20 лет, - добавили в ведомстве. - Общедомовое имущество не пострадало, пожара в квартире не было.
- В настоящий момент жильцам дома ничего не угрожает. Сейчас причины и обстоятельства происшествия устанавливаются компетентными органами, - добавили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
В частности проверку проводит прокуратура.
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