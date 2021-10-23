В столице Урала коронавирус подтвердился еще у 97 человек Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области новый антирекорд по количеству заболевших коронавирусом - за прошедшие сутки официально подтверждено еще 626 случаев, из которых 97 приходятся на Екатеринбург.

Также новые случаи COVID-19 подтверждены Ирбите, Нижнем Тагиле, Ревде, Сухом Логу, Качканаре, Реже, Березовском, Полевском и других населенных пунктах региона.

Общее число заразившихся коронавирусом на Среднем Урале с начала пандемии составляет 151 960 человек, из которых 138 218 – справились с вирусом. За сутки из ковидариев выписали 429 человек.

По данным на 23 октября 2021 года состояние 1 034 пациентов остается тяжелым, 594 из них размещены в палатах реанимации, 499 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждено еще 34 случая смерти заболевших COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 7 227 человек.

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