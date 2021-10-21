Большая часть осадков быстро тает, что вызывает риск образования гололеда. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Почти две недели Екатеринбург задыхался от смога, образовавшегося в результате тления торфяников. Но на смену дымке пришли осадки. Поздним вечером 21 октября столицу Урала накрыл снегопад. Показываем, как за считанные минуты изменились улицы города.

К слову, синоптики заранее предупреждали свердловчан о возможных осадках. Надеемся, автомобилисты успели сменить резину. Снегопады ожидаются и в соседних регионах.

Утром автомобилистам придется вспомнить, как чистить своих железных коней. Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Вечером 21 октября местами на западе Пермского края, в течение суток 22 октября в отдельных районах Челябинской и Свердловской областей и Пермского края ожидаются: сильный и очень сильный снег, мокрый снег, сильные гололедные явления (отложение мокрого снега на проводах, гололед, на дорогах гололедица), в Челябинской порывы ветра 15-20 м/с, - говорится в сообщение Уральского гидрометцентра.

Перекресток Челюскинцев - Братьев Быковых. Фото: Олег ГАЛИМОВ

В МЧС просят уральцев воздержаться от проведения работ на открытом воздухе и на высоте, воздержаться от туристических походов.

- Прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными. При управлении транспортным средством соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров. По возможности ограничить дальние поездки. Налипание мокрого снега на провода и деревья может привести к аварийным ситуациям на системах энергоснабжения и связи, - напоминают в МЧС.

По данным синоптиков, снегопад продолжится до конца 22 октября. Фото: Олег ГАЛИМОВ

Напомним, что первый снег выпал в Екатеринбурге еще 3 октября. А на севере области осадки наблюдают с начала сентября.