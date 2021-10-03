В Екатеринбурге прошел первый снег

Урал попал под влияние холодной восточной периферии обширного антициклона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром, 3 октября, когда столбики термометров показывали ноль градусов, прошел первый снег. Осадки заметили в нескольких районах города, в том числе и в центре столицы Урала.

- Урал попадет под влияние холодной восточной периферии обширного антициклона, который опускается сейчас с арктического побережья на Европейскую территорию России, - рассказывала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Пролетающие снежинки не были неожиданностью для горожан - синоптики обещали, что в воскресенье местами пройдет мокрый снег. Уже завтра, в понедельник, 4 октября, по прогнозам, существенных осадков не будет. Ночью столбики термометров опустятся до -3,-1 градуса, днем потеплеет до +4,+6 градусов.

Вторник, 5 октября, пройдет преимущественно без осадков. Ночью похолодает до -3,-1 градуса, днем потеплеет до +7-+9 градусов.