МЧС предупредило уральцев о дожде со снегом и гололеде

МЧС призывает свердловчан ограничить работы на открытом воздухе и на высоте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области 21 и 22 октября ожидается мокрый снег и дождь со снегом. Об этом сообщает МЧС по региону.

- Прогнозируемые погодные явления могут вызвать осложнение дорожной обстановки, поэтому автомобилистам и пешеходам необходимо быть предельно внимательными и осторожными, - предупреждают спасатели.

Также в области ожидают гололед и налипание снега на проводах. МЧС советует автомобилистам не превышать скорость на дорогах и соблюдать дистанцию. Также спасатели рекомендуют не совершать резкие маневры и отказаться от дальних поездок.

Кроме того, налипание снега на проводах и деревьях может спровоцировать аварии на системах энергоснабжения и связи. Помимо этого, МЧС призывает свердловчан ограничить работы на открытом воздухе и на высоте. Также лучше отказаться от туристических походов.

Ранее синоптики продлили в Свердловской области предупреждение о смоге до 20:00 22 октября. До этого времени в регионе будут действовать метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

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