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Общество20 октября 2021 11:00

В Свердловской области синоптики продлили предупреждение о смоге до 22 октября

В регионе объявили НМУ первой степени опасности
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
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Предупреждение о смоге будет действовать до конца рабочей недели

Предупреждение о смоге будет действовать до конца рабочей недели

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области синоптики продлили предупреждение о смоге. Оно будет действовать до конца рабочей недели.

- До 20 часов 22 октября на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - рассказали синоптики Уральского гидрометцентра.

В регионе объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

Напомним, Екатеринбург страдает от смога с начала прошлой недели. Дым накрывает город от тлеющего недалеко от микрорайона Солнечный торфяника. Во время смога специалисты рекомендуют держать горожанам окна закрытыми и как можно меньше проводить время на улице.

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