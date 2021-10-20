В Свердловской области синоптики продлили предупреждение о смоге до 22 октября

Предупреждение о смоге будет действовать до конца рабочей недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области синоптики продлили предупреждение о смоге. Оно будет действовать до конца рабочей недели.

- До 20 часов 22 октября на территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - рассказали синоптики Уральского гидрометцентра.

В регионе объявили неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

Напомним, Екатеринбург страдает от смога с начала прошлой недели. Дым накрывает город от тлеющего недалеко от микрорайона Солнечный торфяника. Во время смога специалисты рекомендуют держать горожанам окна закрытыми и как можно меньше проводить время на улице.

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