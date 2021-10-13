Синоптики предупредили о смоге в Свердловской области

В регионе ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра выпустили предупреждение о смоге в Свердловской области. По их данным, в регионе ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

- Погода устанавливается антициклональная, вновь будет повышаться температура, ветер слабый, поэтому условия для скопления загрязняющих веществ будут благоприятные в ближайшие дни, - рассказала ранее «КП-Екатеринбург» главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

Неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности в Свердловской области сохранятся до 20 часов 17 октября.

Напомним, в начале недели смог окутал столицу Урала из-за тлеющего в районе Солнечного торфяника.