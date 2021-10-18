Почему жители Екатеринбурга уже неделю задыхаются от смога

Огнеборцы вторую неделю продолжают тушить горящий торфяник. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смог, который мучил екатеринбуржцев всю прошлую неделю, так и не ушел. Причиной тому - пожар на торфянике, который продолжается до сих пор, даже несмотря на пасмурную погоду. О том, из-за чего начался пожар и когда все-таки смог уйдет, рассказали специалисты из МЧС, Минприроды и синоптики.

Что горит и почему

Горит торфяник к юго-западу от Екатеринбурга, примерно в двух километрах от микрорайона Солнечный - за развязкой на ЕКАДе. Десятки лет назад здесь было болото, но потом советские власти решили осушить его для производственных нужд. Эксперты считают, что загорелся торфяник по вине человека - кто-то в поле развел костер и не погасил его как следует.

- Если бы там была земля, то огонь от костра просто потух бы, но поскольку это торф, огонь ушел в глубь на полтора метра, после чего тление распространилось под землей, - говорит заместитель министра природных ресурсов и экологии Свердловской области Андрей Курьяков. - Его очень сложно увидеть, зафиксировать. Как правило, такие пожары поздно выявляются, когда поражена огнем уже большая территория под землей.

Просто пролить торфяник недостаточно - борьба с подземным пожаром это сложная инженерная работа. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Почему не могут потушить уже неделю

Огонь под землей то уходит на глубину, то поднимается к поверхности, где начинает гореть сухая трава и деревья. Отсюда и смог.

- Сложность тушения торфяного пожара в том, что он не горит, а тлеет без доступа кислорода, и это может происходить постоянно. Процессы идут внутри, на глубине до 5 метров. Торф нагревается и начинает тлеть. И эти очаги надо проливать, а они раскиданы по местности. Нужно тянуть рукава пожарные, а в них иногда вода замерзает в лед, и приходится пробивать, - рассказали «КП» - Екатеринбург» пожарные, которые работали на месте.

Тушат тлеющие торфяники при помощи металлических труб, которые втыкают в землю на глубину до 1,5 метров. Через эти трубы заливают воду. Что же до дыма, то бульдозеры прокладывают по торфяному полю дорогу для пожарной техники, чтобы она могла проехать к месту, где горит сухостой, и залить его водой. Это должно снизить количество дыма.

Сколько рядом с Екатеринбургом торфяников

Точно сказать сейчас никто не может. За давностью лет эта информация затерялась в архивах. В выходные на оперативном штабе по борьбе с пожаром администрация Екатеринбурга предложила поднять старые документы и по ним составить список всех подобных торфяников.

- Когда мы определим перечень торфяников, будет разработан пакет мер инженерных, чтобы впредь такие ситуации предотвращать, - говорит Андрей Курьяков. - Будут определены конкретные лица, отвечающие за эти локации. Тогда эти проблемы можно будет полностью исключить.

Сейчас горит территория протяженностью 5,5 километров. Когда торфяник только начали тушить, было зафиксировано 28 очагов пожара. В воскресенье их уже оставалось 17. В понедельник утром - уже 12.

Сейчас торфяник наполняют водой, чтобы погасить пламя под землей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нужны ли добровольцы

В МЧС говорят, что помощь волонтеров им не требуется. Своих сил и средств достаточно.

- На эти выходные привлекались курсанты Института государственной противопожарной службы - около 150 человек, - говорит Сергей Щербаков, заместитель начальника ГУ МЧС по Свердловской области. - Принимали участие казачьи общества. Мы должны понимать, что для тушения пожаров нужно задействовать профессионалов. Поэтому своих сил и средств достаточно.

Уйдет ли смог, если начнутся дожди

Обильные дожди действительно могли бы помочь в борьбе с тлением торфяника. Но в ближайшие дни их точно не случится.

- Мы ожидаем прохождение небольшого циклона, но он будет не настолько мощным, чтобы дать нам интенсивные осадки, - объясняет Галина Шепоренко, главный синоптик Уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу. - Нам нужен снег или мокрый дождь. Большого усиления ветра тоже не происходит. Поэтому на этой неделе ситуация будет достаточно сложная. Если тление торфяника не прекратится, то задымление будет присутствовать.

Все это может затянуться до конца октября. Потому что ни серьезных похолоданий, ни осадков до конца месяца не предвидится.

- Мне представляется, что для тушение нужны большие осадки или снежный покров, - добавила Галина Шепоренко.

К утру понедельника на торфянике осталось 12 действующих очагов. Изначально было 28. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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