Больше всего от гари страдают жители Солнечного Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже неделю Екатеринбург задыхается от смога из-за горящих торфяников. Тлеют они рядом с микрорайоном Солнечный на юге Екатеринбурга. Сейчас потушить их пытаются силами пожарных ГУ МЧС России по Свердловской области, а также сотрудников Авиалесоохраны. На месте в круглосуточном режиме работают 292 человека.

Сложность в том, что общая протяженность пожара составлять порядка 5,5 километров.

- За прошедшие сутки ликвидировано 10 очагов торфяного пожара, продолжают действовать 17 очагов, - отчитываются в ГУ МЧС России по Свердловской области. - За сутки сформирован искусственный водоем, итого в близости от места пожара подготовлены два водоема общей емкостью около 180 кубических метров.

Сложность тушения еще и в том, что по утрам вода в шлангах застывает Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сами пожарные в разговоре с журналистом «КП»-Екатеринбург объясняли, почему так сложно потушить тлеющий торф:

- Он не горит, а тлеет без доступа кислорода. Причем процессы идут внутри, на глубине до 5 метров. Торф нагревается и начинает тлеть. И эти очаги надо проливать, а они раскиданы по местности. Нужно тянуть рукава пожарные, а в них иногда вода замерзает в лед, и приходится пробивать.

Смог может провоцировать осложнение дыхательной системы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тушат тлеющие торфяники при помощи металлических труб, которые втыкают в землю на глубину до 1,5 метров. Через эти трубы заливают воду.

Утром дымка растянулась по всему городу. Сильнее всего гарь ощущается в южной части города, особенно в Солнечном. По данным регионального Роспотребнадзора в микрорайоне наблюдается и загрязнение атмосферного воздуха - превышено содержание мелкодисперсной пыли. На гарь жалуются и жители центральной части Екатеринбурга.

Торфяники начали тушить еще 11 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

КСТАТИ

На прошлой недели из-за плотной дымки, ГИБДД пришлось перекрывать движение на участке с 69 по 77 километр федеральной автодороги «Екатеринбург-Шадринск-Курган», в «Кольцово» задержал вылет семи рейсов, а школа №215 отправила учеников на дистанционку.

Протяженность пожара составляет 5,5 километров Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Чем опасен смог

Наталья ШВАРЕВА, врач-пульмонолог:

- Смог опасен в первую очередь для детей, беременных и пожилых людей, потому что он может провоцировать осложнение дыхательной системы, вызывает бронхит и бронхиальную астму. Кроме того, он вреден для людей, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания. В утреннее время лучше не гулять. По приходу домой надо умыться, прополоскать рот и нос. Важно делать влажную уборку, пить много воды и кушать кисломолочные продукты, которые позволяют ощелачивать организм и снимать интоксикацию. Если у вас возникли какие-либо проблемы, осложнения, лучше сразу обратиться к доктору.