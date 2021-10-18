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Общество18 октября 2021 7:27

Екатеринбург 18 октября снова накрыло смогом из-за горящих торфяников

Уральская столица задыхается от гари уже больше недели
Екатерина САЛТЫКОВА
Екатерина САЛТЫКОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Больше всего от гари страдают жители Солнечного

Больше всего от гари страдают жители Солнечного

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже неделю Екатеринбург задыхается от смога из-за горящих торфяников. Тлеют они рядом с микрорайоном Солнечный на юге Екатеринбурга. Сейчас потушить их пытаются силами пожарных ГУ МЧС России по Свердловской области, а также сотрудников Авиалесоохраны. На месте в круглосуточном режиме работают 292 человека.

Сложность в том, что общая протяженность пожара составлять порядка 5,5 километров.

- За прошедшие сутки ликвидировано 10 очагов торфяного пожара, продолжают действовать 17 очагов, - отчитываются в ГУ МЧС России по Свердловской области. - За сутки сформирован искусственный водоем, итого в близости от места пожара подготовлены два водоема общей емкостью около 180 кубических метров.

Сложность тушения еще и в том, что по утрам вода в шлангах застывает

Сложность тушения еще и в том, что по утрам вода в шлангах застывает

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сами пожарные в разговоре с журналистом «КП»-Екатеринбург объясняли, почему так сложно потушить тлеющий торф:

- Он не горит, а тлеет без доступа кислорода. Причем процессы идут внутри, на глубине до 5 метров. Торф нагревается и начинает тлеть. И эти очаги надо проливать, а они раскиданы по местности. Нужно тянуть рукава пожарные, а в них иногда вода замерзает в лед, и приходится пробивать.

Смог может провоцировать осложнение дыхательной системы

Смог может провоцировать осложнение дыхательной системы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тушат тлеющие торфяники при помощи металлических труб, которые втыкают в землю на глубину до 1,5 метров. Через эти трубы заливают воду.

Утром дымка растянулась по всему городу. Сильнее всего гарь ощущается в южной части города, особенно в Солнечном. По данным регионального Роспотребнадзора в микрорайоне наблюдается и загрязнение атмосферного воздуха - превышено содержание мелкодисперсной пыли. На гарь жалуются и жители центральной части Екатеринбурга.

Торфяники начали тушить еще 11 октября

Торфяники начали тушить еще 11 октября

Фото: Алексей БУЛАТОВ

КСТАТИ

На прошлой недели из-за плотной дымки, ГИБДД пришлось перекрывать движение на участке с 69 по 77 километр федеральной автодороги «Екатеринбург-Шадринск-Курган», в «Кольцово» задержал вылет семи рейсов, а школа №215 отправила учеников на дистанционку.

Протяженность пожара составляет 5,5 километров

Протяженность пожара составляет 5,5 километров

Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Чем опасен смог

Наталья ШВАРЕВА, врач-пульмонолог:

- Смог опасен в первую очередь для детей, беременных и пожилых людей, потому что он может провоцировать осложнение дыхательной системы, вызывает бронхит и бронхиальную астму. Кроме того, он вреден для людей, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания. В утреннее время лучше не гулять. По приходу домой надо умыться, прополоскать рот и нос. Важно делать влажную уборку, пить много воды и кушать кисломолочные продукты, которые позволяют ощелачивать организм и снимать интоксикацию. Если у вас возникли какие-либо проблемы, осложнения, лучше сразу обратиться к доктору.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ