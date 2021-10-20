Программист из Екатеринбурга создал игру, чтобы увековечить исчезающие деревянные дома из уральской глубинки

Слева дом в игре, справа он же, но в реальности, Фото: Валентин Помешкин

Некоторые жители Урала теперь могут увидеть дома своих бабушек и дедушек в компьютерной игре. Программист из Екатеринбурга Валентин Помешкин воссоздал их бревнышко за бревнышком в виртуальном пространстве, чтобы увековечить память об уральской деревне.

Его игра Pnevmo-Capsula: Domiki вышла на днях. Это головоломка, в которой мы управляем почтовой пневмокапсулой, доставляющей письма по крошечным рельсам, проложенным сквозь декорации советской эпохи. Первый же уровень – деревянный дом, который когда-то стоял в Североуральске на улице Белинского.

В игре нужно управлять маленькой почтовой капсулой, которая движется по рельсам, проложенным сквозь советские дома. Фото: Валентин Помешкин

- Это дом, в котором я вырос, - рассказывает Валентин Помешкин. – Сейчас его уже нет, он давно сгорел. Осталось только мое воспоминание о нем, которое я поместил в игру. И в этом ее главный манифест – это экскурс в прошлое, по домам Свердловской области, которых уже нет.

Это первая игра Валентина. Вообще он инженер-программист, специализирующийся на работе с котельными. Работа выездная. Часто путешествуя по Свердловской области, он завел привычку фотографировать старинные деревянные дома, которые вот-вот исчезнут.

Этот дом когда-то стоял в Полевском. Его уже снесли. Остался он только в игре. Фото: Валентин Помешкин

- Сначала поехал в Невьянск, потом был в Первоуральске, Ревде. Из Серова несколько бревенчатых домов взял. Люблю проводить беговые тренировки. Пробегая вечером по Ирбиту, решил тоже пофотографировать старинные дома. Был в Полевском. На месте многих зданий с моих фотографий уже давно коттеджи понастроили, - вздыхает Валентин.

В 2014 году программист стал на основе фотографий создавать на компьютере трехмерные модели уральских домов и других знаковых мест Свердловской области, например знаменитой гаражной гряды, которая в Североуральске протянулась на 2,7 километра. Говорит, изначально вовсе не собирался превращать все это в игру, просто хотелось как-то сохранить воспоминание о былой архитектуре Урала.

- Я сам человек из деревни. В Екатеринбург лишь десять лет назад переехал, - рассказывает Валентин. - Таким способом я хотел подчеркнуть жизнь глубинки. Номера домов я старался стирать, максимально их обезличивал, чтобы сложно было понять, кто в них жил. Мало ли.

Слева дом в реальности. Справа - его виртуальный вариант. Фото: Валентин Помешкин

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