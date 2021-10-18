Геймер из Артемовского выиграл 20 миллионов на международном турнире по компьютерной игре Dota2

Данил Скутин - один из ведущих игроков в Dota2 в СНГ. Фото: vk.com/gpkdoto

В Бухаресте накануне подошел к концу десятый киберспортивный турнир The International, который проходит по Dota 2 (В этой компьютерной игре две команды сражаются друг с другом на арене, управляя каждый своим персонажем, - Прим. Ред.). Настоящей сенсацией на минувшем турнире стала победа российской команды Team Spirit. Она выиграла 18,2 миллиона долларов.

Но победу также одержала и другая отечественная команда Virtus.Pro. Она заняла 5-6 место, заработав 1,4 миллиона долларов. Одним из членов команды-победителя оказался уроженец Свердловской области Данил Скутин, выступающий на соревнованиях под ником «gpk~». Ему 20 лет. Он родился в Артемовском.

Во время соревнований он играет роль «мидера», то есть человека в команде, отвечающего за то, чтобы игроки вражеской команды не прорвались через дорогу, ведущую посередине арены. Помимо нее есть еще две дороги – одна вверху, другая внизу.

- Данил является 3-м игроком в мире и первым в СНГ и Европе, кто достиг 11K MMR (Это рейтинг игрока в Dota 2, который растет при каждой победе, - Прим. Ред.), - рассказывают на официальной странице команды Virtus.Pro. - gpk~ принадлежит рекорд по урону по героям в одной игре на про-сцене.

По оценкам экспертов, за победу команды на The International Данил Скутин может получить почти 20 миллионов рублей.