Врач Александр Соловьев: вакцинировать нужно 90% взрослого населения на Урале

Александр Соловьев уверен, что скоро вопрос с вакцинацией подростков решится. Фото: Алексей Булатов/страница Александра Соловьева в Facebook

Врач-эпидемиолог и эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев рассказал «КП-Екатеринбург», что нужно как можно быстрее вакцинировать 90% населения в Свердловской области. Именно столько нужно, по словам эксперта, чтобы сформировать коллективный иммунитет от коронавируса.

В России и, конкретно в Свердловской области, вакцину можно ставить только с 18 лет. Но Александр Соловьев убежден, что в скором времени этот вопрос должен решиться.

- Клинические исследования сейчас на этапе окончания, и рекомендации о вакцинации детей, как минимум, с 12-летнего возраста, от министерства здравоохранения у нас будут, думаю, что в течение ближайшего месяца.

По мнению, врача-эпидемиолога, многие люди все еще боятся ставить вакцину, и испытывают большое недоверие, чтобы поставить ее своим детям.

Вакцинацию нужно проводить быстро и массово Фото: Алексей БУЛАТОВ

- В первую очередь нужно повышать уровень доверия населения к рекомендациям врачей. Нужно давать людям больше объективной информации о ситуации в здравоохранении. Надо больше рассказывать об эффективности вакцины, о ее реальной безопасности, приводя конкретные данные из эпидемиологических исследований, - советует Соловьев. - Нужно подключить эмоциональное воздействие на людей. Потому что сухие цифры ежедневной статистики оперштаба становятся для многих людей таким фоновым шумом, на который уже никто не обращает внимания, люди к ним привыкли.

По словам эксперта, сейчас у нас вакцинировано около 38% взрослого населения, для того, чтобы достигнуть нужного результата, нужно вакцинировать еще 50% взрослого населения.

- Можно, конечно и какие-то реалистичные сроки для этого ставить, но они все равно будут субъективными. Потому что менее 40% мы прививаем уже почти 10 месяцев и не можем достичь даже первоначального результата. Можно, конечно же, привить всю эту группу и за неделю, для этого всегда должна быть вакцина и мощная пропускная способность процедурных кабинетов. В пределах 18-19 тысяч в сутки – это вполне реалистичные цифры при таких условиях. Совсем недавно мы приближались к тому, что бы за день вакцинировать 10-12 тысяч человек, - говорит Александр Соловьев.

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