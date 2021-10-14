Павел Креков: Введение QR-кодов - это был вопрос времени

Павел Креков: вводить доступ в общественный транспорт по QR-кодам мы не планируем Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о введении QR-кодов в регионе. С 25 октября без такого кода нельзя будет посетить музеи, библиотеки, выставочные центры и объекты спорта, к которым, правда, фитнес-центры пока еще не относятся. А с 8 ноября список дополнят еще и салонами красоты, базами отдыха, санаториями, дворцами и домами культуры, кинотеатрами, филармониями и театрами.

О ВВЕДЕНИИ QR-КОДОВ В РЕСТОРАНАХ И ТРЦ

- Как формировался список COVID «free зон», почему в нем появились библиотеки и музеи? Но отсутствуют рестораны и торговые центры, где людей в разы больше.

- Это первый указ губернатора о введении «Свободных зон от ковида» и не последний. Перечень зон будет расширяться. На первом этапе мы выбирали объекты, где наибольший процент вакцинированных. Если мы объявляем зоной COVID free общественное место, то надо понимать, что персонал должен быть привит в первую очередь. Да, руководители кафе и ресторанов уверяют нас в том, что у них большой процент привитого персонала. Но на деле это не всегда так. В некоторых местах обстановка оставляет желать лучшего. Должно пройти время для того, чтобы процент привитости поднялся до определенных норм.

Поэтому в первую очередь мы начали с себя: указ коснулся учреждений власти, муниципального, областного, федерального уровня. Но с уточнением: в любом случае должен быть обеспечен прием населения. До конца декабря список «зон свободных от ковида» расширится.

Что касается мест общественного питания, то этот вопрос прорабатывается. Нам нужно сочетать несколько факторов: санитарная безопасность и объем налогопоступления. Мы не хотим губить средний и малый бизнес. Поэтому ищем пути выхода из этой ситуации. Во время первой волны были закрыты точки общественного питания, и потери понесли не только владельцы бизнеса, но и бюджет. Возможно, будем идти на компромиссы. То есть делать отдельные залы свободные от ковида, если например, речи идет о многозальном помещении.

Главная защита от коронавируса - прививка Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А что на счет торговых центров?

- Целиком закрывать ТРЦ мы не намерены. Будет зонирование. В торговых центрах есть места, где продаются товары первой необходимости. Нужно понимать, что кто-то объективно не мог привиться, а ему нужно покупать определенные товары. Все эти обстоятельства нужно учитывать. К тому же впереди новогодние праздники, поток людей в ТРЦ возрастет. Это та пора, когда у нас должны уже быть окончательные решения по торговым центрам. Мы не хотим очередного подъема заболеваемости. До 1 декабря этот вопрос мы проработаем. Если вы хотите спокойно провести новогодние праздники, успеть купить подарки, то вакцинироваться нужно уже сейчас.

- Если в ТРЦ введут «чистые зоны» точки вакцинации будут доступны

- Они будут доступны так же, как магазины с товарами первой необходимости.

- Общественный транспорт, как быть с ним?

- В общественном транспорте сложно настроить систему проверки. Поэтому вводить доступ в общественный транспорт по QR-кодам мы не планируем. Но изучаем опыт относительно метрополитена. Это уже общемировая тенденция и мы можем основываться на чужом опыте.

О ЛОКДАУНЕ И ШТРАФАХ

- Единая база QR-кодов находится на Госуслугах. Будет ли доступ к ней у проверяющих? Как будут проверять эти самые коды, чтобы исключить фальшивку?

- В случае, если человек по каким-то причинам не получил QR-код, то мы разрешили пользоваться бумажными документами установленного образца со справкой медицинского учреждения. ПЦР-тесты и справки о наличии антител действовать не будут. А вот факт перенесенного заболевания или письменный документ установленного образца о том, что человек привился, может быть принят. Плюс нужен документ удостоверяющий личность. Сам механизм проверки очень простой. Это либо программа, которая считывает QR- коды в телефоне, либо специальные считыватели. Они не дорогие. ЭКСПО-центр, стадион, театры их уже приобретают. При этом мы будем проводить выборочные проверки. Ответственность за организацию «зоны свободной от ковид» будут нести руководители тех мест, где они есть. В случае нарушения предусмотрена административная ответственность и очень внушительные штрафы.

- Кто и как будут проверять соблюдение указа губернатора?

- Мы будем создавать контрольные группы по каждому направлению. Например, Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка создают контрольные группы, которые займутся проверкой мест общественного питания, торговли. Министерство культуры будет заниматься своими учреждениями. Они будут фиксировать нарушения, что касается штрафов, то это задачи Управление внутренних дел, в ряде случаев – Министерства общественной безопасности, Роспотребнадзора.

- Обсуждалось ли введение QR-кодов с представителями бизнеса?

- Мы, безусловно, советуемся и с представителями бизнеса и с экспертным сообществом. Но, когда в день умирает по 50 человек, нельзя медлить. Есть общемировая практика, накопленный опыт, на который мы ориентируемся. И если уж говорить откровенно, то и интересы бизнеса мы учитываем. Я напомню, что мы не вводили локдаун. И не планируем его вводить. Второе - первая волна по QR-кодам коснулась бюджетных учреждений. Третье – введение «зон свободных от ковид» будет зависеть от понимания того, что бизнес существует не сам по себе. Это налогоплательщики, от которого в том числе питается и здравоохранение региона. Мы все это понимаем. С другой стороны перед нами стоит глобальная задача спасти тех, кто просо может уйти из этой жизни из-за коронавируса. Нам нужен компромисс.

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ

- А список тех, кто должен обязательно вакцинироваться будет расширен?

- Мы решили включить в перечень граждан, которые обязательно должны быть вакцинированы медицинских работников, а также работников выставочных залов и музейных комплексов. Постановление скоро будет подписано главным санитарным врачом региона Дмитрием Козловских. (Сейчас в обязательном порядке прививку должны сделать работники сферы образования и обслуживания, государственные и муниципальные служащие - Прим. Ред.)

Павел Креков: Перечень зон будет расширяться. На первом этапе мы выбирали объекты, где наибольший процент вакцинированных Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Что нужно для того, чтобы в регионе отменили систему QR-кодов?

- Все будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Если объем заболеваемости снизится, мы снимем и зоны свободные от ковид. Рецепт тут простой: когда у нас будет вакцинировано примерно 80 процентов взрослого населения, то мы подойдем к общественному иммунитету. Это касается актуальной вакцинации, то есть полугодовой вакцинации. В период подъема заболеваемости, полгода этот тот срок, когда прививка защищает человека. Когда увидим кратное снижение заболеваемости, то тогда будут исчезать зоны свободные от ковида.

- Из-за введения QR-кодов в пунктах вакцинации опять очереди.

- Темпы вакцинации увеличились в 2,5 раза. 13 октября, за один день вакцинировали первым компонентом 12 тысяч человек. Две недели назад за один день первым компонентом мы вакцинировали 1500 человек. И вторым компонентом вчера было вакцинировано 5000 человек. Но второй компонент идет автоматически. Поэтому показателен первый компонент. Все болеют, да. Но вакцинированные болеют кратно меньше. Они не умирают. Смерть вакцинированного - это исключение из правил. Вакцинированные, как правило, не загружают больницы, а лечатся амбулаторно.

- Почему не отменяют массовые мероприятия?

- «Уральская ночь музыки» будет проходить по принципу зоны свободной от ковида. В соответствие с постановлением главного санитарного врача России на каждой площадке разрешено присутствие до 500 человек. И все они будут вакцинированы. В целом, количество массовых мероприятий мы минимизируем. Что-то отменяем, что-то переводим в онлайн-режим.

- В Екатеринбург привезут Ковчег с поясом Богородицы. Будут ли у верующих требовать QR-коды?

- Мы все необходимые рекомендации передали митрополии и епархиям. Дальше уже их зона ответственности. Всех призываем понять в какой обстановке мы живем. И священнослужителей, и прихожан. Человек –существо не безвольное. Поэтому просим всех трезво оценить ситуацию и поберечь здоровье и свое, и своих близких.

- Когда заработает горячая линия по QR-кодам?

- Это будет горячая линия для тех, кто QR-код по каким-то причинам не получил. Она будет работать на базе Министерства цифрового развития. Не думаю, что будет много обращений. Это будет специализированная линия и перебоев в ее работе быть не должно.

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