Дело закрыли в связи со смертью главного подозреваемого. Фото: СУ СКР, страница Захарова во «ВКонтакте»

Следственный комитет завершил расследование кровавой вписки на Уралмаше. В ноябре 2020 года в одной из квартир Орджоникидзевского района екатеринбуржец Дмитрий Захаров собрал ранее незнакомых девушек и двух друзей Олега и Антона. Вооружившись ружьем он убил парней, и 18-летнюю Полину. А после покончил с собой.

- Третьим отделом по расследованию особо важных дел областного СКР расследовалось уголовное дело по ч .2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц) относительно инцидента, произошедшего ночью 7 ноября 2020 года в квартире дома на улице Социалистической в Екатеринбурге. В ходе расследования проведен целый комплекс мероприятий по выяснению всех обстоятельств трагедии (осмотры, допросы, экспертизы и т. д.), - сообщил старший помощник руководителя СУ СК по Свердловской области Александр Шульга.

Одну из девушек ранили в живот. Фото: Екатерина САЛТЫКОВА

- По результатам расследования уголовное дело прекращено в связи со смертью подозреваемого, - пояснил Александр Шульга.

Во время застолья Дмитрий сказал «давайте поиграем» и открыл огонь из «Сайги». Две подруги погибшей остались в живых, 17-летняя Виктория была ранена в живот, но ее успели спасти врачи скорой помощи. Полиция вскрыла квартиру Захарова лишь в пять утра.

- Мы приехали в квартиру. Сидели, культурно отдыхали. Мы не пили. Ничего такого не было. В какой-то момент мы с моей подругой Полиной и Антоном уединились в комнате втроем, пообщаться. Виктория и Олег остались на кухне. Дмитрий ушел в свою комнату, а потом вернулся оттуда с ружьем. Начал расстреливать. Сначала выстрелил в голову Полине, потом - в Антона. Потом он начал стрелять в меня, но Антон упал и закрыл меня. Потом он пошел на кухню, и я услышала два выстрела. Я так понимаю, что он выстрели в Викторию и в Олега (насмерть). Затем я услышала шорохи, как я понимаю, Виктория поползла к двери. Затем мы вызвали полицию. Полиция долго не могла открыть двери, так как это считается вторжением в личное пространство. Мы дождались, когда откроют двери только в пять утра, - рассказывала «Комсомольской правде» выжившая девушка Мария.

Отметим, что раненная Виктория провела в больнице два с половиной месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Объясняем, почему полиция четыре часа не входила в квартиру на Уралмаше, где произошла вечеринка с четырьмя погибшими (подробнее)

«Я вижу убийцу…»: чудом выжившая во время кровавой вечеринки в Екатеринбурге рассказала, что произошло той ночью (подробнее)