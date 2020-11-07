Стены квартиры сильно забрызганы кровью. Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге четыре человека погибли от выстрелов из охотничьего карабина.

Как рассказали в пресс-службе регионального СК, тревожное сообщение о стрельбе поступило к силовикам ночью 7 ноября 2020 года. Трагедия разыгралась на пятом этаже дома по улице Социалистическая. В квартире были обнаружены тела четырех человек с огнестрельными ранениями.

- По имеющимся данным, на месте трагедии обнаружены тела трех мужчин и одной женщины. У всех погибших имеются огнестрельные ранения, причиненные, предположительно, охотничьим карабином «Сайга», который обнаружен и изъят с места происшествия, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Также в квартире находилась 17-летняя девушка. Она также получила огнестрельные ранения. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

Место происшествия напоминает кровавую баню. Фото: СУ СКР

- По рассматриваемой версии, один из участников застолья (хозяин квартиры), воспользовавшись имеющимся у него карабином, произвел выстрелы в находившихся у него в гостях граждан, после чего свел счеты с жизнью здесь же в квартире. Точные обстоятельства ЧП и мотивы совершенного преступления устанавливаются в ходе следственных мероприятий, - рассказали в Следственном комитете.

Как рассказал официальный представитель свердловского полицейского главка Валерий Горелых, чтобы попасть в квартиру силовикам пришлось привлекать специалистов, которые взломали дверь.

- Личности погибших людей сотрудники ОВД установили оперативно. Это девушка по имени Полина, 2002 года рождения, молодые люди: Антон, 1988 года рождения, Олег, 1984 года рождения и Дмитрий, 1986 года рождения. В одну из больниц областного центра из эпицентра событий госпитализирована несовершеннолетняя по имени Виктория, 2003 года рождения.

По предварительным данным, убийцей оказался хозяин квартиры. Фото: СУ СКР

Представитель ГУ МВД уточнил, что девушка уже прооперирована. Сейчас она в реанимации в тяжелом состоянии.

Также в квартире находилась 16-летняя девушка по имени Мария, учащаяся одной из школ. При этом никаких травм на ее теле сыщики не нашли. О девушке известно, что она воспитывается в неполной семье и с апреля нынешнего года состоит на учете в ПДН из-за употребления спиртных напитков и уходы из дома.

О хозяине квартиры по имени Дмитрий, которого подозревают в жестоком убийстве, известно, что он был условно судим за кражу.

- Работал, по некоторым данным, охранником ЧОП. На него зарегистрированы: травматический пистолет МР-80-13Т и охотничье гладкоствольное ружье САЙГА-20К, - уточнил Валерий Горелых.

Он добавили, что накануне роковой ночи девушки гуляли в районе ТРЦ «Радуга парк». Вскоре за ними приехали мужчины, с которыми они не задолго до этого познакомились в Интернете. После этого компания отправилась в гости к Дмитрию.

- Что конкретно употребляли участники злополучной вечеринки, чего не поделили и что послужило причиной взяться за оружие, сейчас выясняют сотрудники МВД и СКР, - рассказал полковник Горелых.

По факту убийства СКР возбудил уголовное дело по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

На месте преступления работает усиленная следственно-оперативная группа. На место преступления выезжало руководство регионального СКР и полиции.