Беременная блогер-миллионник из Екатеринбурга Мария Вискунова попала в больницу с коронавирусом

Мария несколько дней находиться в отделении патологии беременности Фото: instagram.com/mariaviskunova

Блогера-миллионника из Екатеринбурга Марию Вискунову, ждущую малыша, госпитализировали в тяжелом состоянии с коронавирусом в больницу в Московской области. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

- Второй день я нахожусь в Перинатальном Центре города Сергиев Посад, в ковидной его части, которая обычно еще называется патология беременности, - рассказала Мария. - Состояние у меня было очень тяжелое, температура под 40 на протяжении 6 - 7 дней, которую дома мы не могли сбить ничем и никак, постоянная тяжелая рвота, бессонница, неприятие пищи, риск преждевременных родов, боли внизу живота и пояснице, адский кашель.

В больнице один тест на коронавирус показал положительный результат, второй - отрицательный. Поэтому сейчас Мария ждет результаты третьего теста. Блогер рассказала, что в больнице, куда ее привезли, хорошие условия и персонал.

Фото: instagram.com/mariaviskunova

- Вкусная еда, максимум два человека в палате, душ и санузел к каждой, все необходимое в доступе (сама б тут рожала, если бы это не было так далеко). Меня привезли поздно ночью в субботу, сразу провели ряд осмотров, взяли все анализы, и сразу стали лечить, благодаря чему к утру температура спала до 36, прошли боли, состояние нормализовалось, - рассказывает Мария.

Сейчас у блогера остается сильный кашель, дышать она может только с помощью трубочки в носу, при этом сатурация у нее в норме. Сейчас в больнице делают все возможное, чтобы роды произошли в срок.

- Угрозы для жизни моей и Амины нет, намёков на преждевременную родовую деятельность тоже нет. У меня началась 35я неделя беременности, - поделилась с подписчиками Мария. Я на полном позитиве. Да, неприятно, нет, не страшно.

СПРАВКА

Мария Вискунова родилась в Ижевске. В Екатеринбург переехала после школы. Здесь она поступила в баскетбольную команду Уральского горно-металлургического комбината, однако после травмы со спортом пришлось попрощаться. После Мария поступила в ВУЗ на психолога, а затем, окончив его, пошла на курсы визажиста, открыла в Екатеринбурге собственный салон и стала развивать блог.

В 2018 году Мария попробовала себя в роли телеведущей шоу «А поговорить?» с Ириной Шихман и Еленой Сажиной. Однако после нескольких выпусков работу Марии стали критиковать, а вскоре блогер ушла из проекта.

Мария замужем за Артемием Панкратовым. У нее есть дочка - Ирма, которой в июне исполнился годик.