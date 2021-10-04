В Арамили неизвестный ворвался в магазин и украл деньги

Ущерб магазину составил 3 700 рублей. Фото: скриншот видео из соцсетей
В Арамили неизвестный ворвался в магазин одежды, схватил продавца за волосы и украл деньги из кассы. Видео с камеры видеонаблюдения появилось в соцсетях.
На кадрах видно, что грабитель держит женщину за волосы, пока она открывает кассу. Затем злоумышленник забирает деньги и сбегает с места преступления. Согласно записи с камеры, ограбление произошло 30 сентября 2021 года.
Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал «КП Екатеринбург», что местные жители обратились в полицию после этого инцидента.
- По данному факту сотрудники полиции территориального ОВД возбудили и расследуют уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Ущерб составил 3 700 рублей, - заявил он.
Горелых отметил, что сейчас сыщики уголовного розыска отрабатывают на причастность к этому нападению лица ранее судимые и недавно освободившиеся из мест лишения свободы. Также проверяют наркозависимых и ведущих асоциальный образ жизни.
Ранее, 30июля, в Екатеринбурге неизвестный ограбил магазин на улице Фрезеровщиков. Он угрожал продавцу пистолетом и похитил кассу с деньгами. Сотрудники полиции через несколько дней задержали мужчину, устроившего разбой. Задержанным оказался 41-летний житель Эльмаша, работающий автослесарем в одном из сервисов города. Он был судим 15 лет назад за подобное преступление. В этот раз за разбой ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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