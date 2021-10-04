В Арамили неизвестный ворвался в магазин и украл деньги

Ущерб магазину составил 3 700 рублей. Фото: скриншот видео из соцсетей

В Арамили неизвестный ворвался в магазин одежды, схватил продавца за волосы и украл деньги из кассы. Видео с камеры видеонаблюдения появилось в соцсетях.

На кадрах видно, что грабитель держит женщину за волосы, пока она открывает кассу. Затем злоумышленник забирает деньги и сбегает с места преступления. Согласно записи с камеры, ограбление произошло 30 сентября 2021 года.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал «КП Екатеринбург», что местные жители обратились в полицию после этого инцидента.

- По данному факту сотрудники полиции территориального ОВД возбудили и расследуют уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 УК РФ (грабеж). Ущерб составил 3 700 рублей, - заявил он.

Горелых отметил, что сейчас сыщики уголовного розыска отрабатывают на причастность к этому нападению лица ранее судимые и недавно освободившиеся из мест лишения свободы. Также проверяют наркозависимых и ведущих асоциальный образ жизни.

Ранее, 30июля, в Екатеринбурге неизвестный ограбил магазин на улице Фрезеровщиков. Он угрожал продавцу пистолетом и похитил кассу с деньгами. Сотрудники полиции через несколько дней задержали мужчину, устроившего разбой. Задержанным оказался 41-летний житель Эльмаша, работающий автослесарем в одном из сервисов города. Он был судим 15 лет назад за подобное преступление. В этот раз за разбой ему грозит до 10 лет лишения свободы.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка