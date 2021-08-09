В Екатеринбурге задержали мужчину, напавшего с пистолетом на продавца магазина

Задержанным оказался 41-летний житель Эльмаша, работающий автослесарем в одном из сервисов города Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
В Екатеринбурге мужчина зашел в магазин на улице Фрезеровщиков и, угрожая продавцу пистолетом, похитил кассу с деньгами. Инцидент произошел ночью, 30 июля. Сотрудники полиции через несколько дней задержали мужчину, устроившего разбой, а сегодня раскрыли подробности ограбления.
- Мужчина выхватил предмет, конструктивно схожий с пистолетом ТТ и, схватив женщину-продавца, потребовал деньги. Чтобы подавить волю потерпевшей, злоумышленник повалил ее на пол и ударил рукояткой оружия по голове. Шокированная женщина сказала, что деньги в кассе на прилавке, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.
Мужчина взял закрытый кассовый ящик и сбежал. Однако отрыть ее ему не удалось и он ее бросил возле входа в подвал соседнего дома, где ее нашли полицейские.
Мужчина не смог открыть кассу и выбросил ее недалеко от магазина Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу
Задержанный мужчина сейчас находится под стражей. 41-летний житель Эльмаша, работающий автослесарем в одном из сервисов города уже 15 лет назад уже был судим за подобное преступление. В этот раз за разбой ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Также полиция обратилась к горожанам, которые возможно пострадали от действий задержанного злоумышленника, обращаться в органы внутренних дел по телефонам: (343) 356-42-14 или 02 (102 по мобильному).
К ЧИТАТЕЛЮ
Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?
Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».
Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru
Следите за нами в соцсетях:
Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg
Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/
Telegram - https://t.me/kpekb
Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru
Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb
Подписывайтесь на наши каналы:
Яндекс. Дзен - ссылка
Google News - ссылка