В Екатеринбурге задержали мужчину, напавшего с пистолетом на продавца магазина

Задержанным оказался 41-летний житель Эльмаша, работающий автослесарем в одном из сервисов города Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге мужчина зашел в магазин на улице Фрезеровщиков и, угрожая продавцу пистолетом, похитил кассу с деньгами. Инцидент произошел ночью, 30 июля. Сотрудники полиции через несколько дней задержали мужчину, устроившего разбой, а сегодня раскрыли подробности ограбления.

- Мужчина выхватил предмет, конструктивно схожий с пистолетом ТТ и, схватив женщину-продавца, потребовал деньги. Чтобы подавить волю потерпевшей, злоумышленник повалил ее на пол и ударил рукояткой оружия по голове. Шокированная женщина сказала, что деньги в кассе на прилавке, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Мужчина взял закрытый кассовый ящик и сбежал. Однако отрыть ее ему не удалось и он ее бросил возле входа в подвал соседнего дома, где ее нашли полицейские.

Мужчина не смог открыть кассу и выбросил ее недалеко от магазина Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Задержанный мужчина сейчас находится под стражей. 41-летний житель Эльмаша, работающий автослесарем в одном из сервисов города уже 15 лет назад уже был судим за подобное преступление. В этот раз за разбой ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Также полиция обратилась к горожанам, которые возможно пострадали от действий задержанного злоумышленника, обращаться в органы внутренних дел по телефонам: (343) 356-42-14 или 02 (102 по мобильному).

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