В борьбе за выживание: «Урал» на своем поле переиграл тульский «Арсенал»

Для уральцев это первая победа в чемпионате Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбургский футбольный клуб «Урал» борется за выживание в Российской Премьер-Лиге, идя на последнем месте в турнирной таблице. Очередной матч «шмели» провели на домашней арене с тульским «Арсеналом». Встреча завершилась со счетом 2:0

Встреча началась с доминирования хозяев поля, и уже на пятой минуте румынский полузащитник Эрик Бикфалви открыл счет, поразив ближний угол ворот соперника. Через четыре минуты уральцы получили шанс удвоить свое преимущество, отличился все тот же Бикфалви, однако после просмотра VAR арбитры заметили, что футболист подыграл себе рукой, из-за чего взятие ворот не засчитали.

Так "Шмели" радовались первому забитому мячу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Раззадоренные игроки «Урала» не стали сбавлять темп и продолжили проверять на прочность вратаря «Арсенала». На 32 минуте это принесло пользу, на этот раз забил полузащитник Андрей Егорычев, который головой отправил мяч в сетку после углового в исполнении Рамазана Гаджимуратова. Гости чаще владели мячом в первом тайме, но результативных действий это не принесло.

Во втором тайме ни хозяева, ни гости не смогли изменить счет, хотя часто били по воротам соперника. Для «Урала» это первая победа в рамках РПЛ, в последнем матче «шмелям» удалось удержать нулевую ничью с московским «Локомотивом».