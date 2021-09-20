Футбольный клуб «Урал» на домашней арене сыграл вничью с московским «Локомотивом»

«Урал» добывает третье очко и остается на последнем месте турнирной таблицы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошел очередной матч в рамках Российской Премьер-Лиги. Местный «Урал» на домашней арене принимал московский «Локомотив». Ни гости, ни хозяева поля не смогли забить ни одного гола, встреча завершилась со счетом 0:0

Матч, начавшийся в 18:30 по местному времени, стартовал с минуты молчания в память о погибших после стрельбы в Пермском Государственном Университете. На огромных экранах высветилась дата «20.09.2021», оформленная в траурной тематике.

Матч начался с минуты молчания Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также запоминающимся моментом стало появление на поле олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Давида Белявского. Известный спортсмен дал старт матчу между «Уралом» и «Локомотивом», он произвел символическое «вбрасывание» и ввел мяч в игру.

Мяч в игру ввел олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский Фото: Алексей БУЛАТОВ

В целом футболисты обеих команд показали примерно равную игру. Реальные шансы открыть счет были у Федора Смолова. На 28 минуте игрок «Локомотива» опасно пробил правой ногой в створ ворот, однако вратарь Илья Помазун сумел поймать этот мяч. Также опасный момент на 74 минуте создал Рамазан Гаджимурадов, однако Маринато Гилерме отбил эту атаку. Всего за игру гости нанесли 13 ударов по воротам, а вот хозяева отличились в два раза меньше.

Вратаря Илью Помазуна признали лучшим игроком матча. «Урал» добывает третье очко и остается на последнем месте турнирной таблицы. Ранее подопечные Игоря Шалимова разгромно уступили на выезде казанскому «Рубину». Встреча завершилась со счетом 4:0.