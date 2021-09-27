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Происшествия27 сентября 2021 14:12

Участкового, обвиненного в изнасиловании 12-летней школьницы, отправили в СИЗО

Ему и его подельнику грозит до 20 лет лишения свободы
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Ход расследования уголовного дела находится на контроле председателя Следственного комитета Российской Федерации.

Ход расследования уголовного дела находится на контроле председателя Следственного комитета Российской Федерации.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городской суд Первоуральска арестовал до 25 ноября 40-летнего участкового и ранее судимого машиниста. Обоих обвиняют в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении 12-летней девочки. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

- Следственным управлением СК России по Свердловской области в региональное ГУ МВД направлено требование о проведении служебной проверки по указанному факту, - сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

О случившемся полицейским рассказала сама потерпевшая. Участкового уже уволили из ОВД, а председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал выяснить, как и почему такого человека взяли на работу в полицию.

- В настоящее время инспекция по работе с личным составом областного полицейского главка проводит служебную проверку, по итогам которой к дисциплинарной ответственности будут привлечены все непосредственные руководители задержанного младшего лейтенанта за неэффективную профилактическую работу с личным составом в связи с произошедшим ЧП, - пояснил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

Напомним, что в Кировграде арестовали обвиняемого в убийстве молодой мамы и ее сыновей-близнецов. А в Екатеринбурге продолжаются поиски мужчины, который задушил 21-летнюю девушку.

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