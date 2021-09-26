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Происшествия26 сентября 2021 23:40

Глава СКР поручил выяснить, почему обвиняемого в изнасиловании 12-летней школьницы участкового взяли в полицию

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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В настоящее время мужчины задержаны. Установлено, что один из них является участковым уполномоченным полиции, а еще один фигурант ранее неоднократно судим.

В настоящее время мужчины задержаны. Установлено, что один из них является участковым уполномоченным полиции, а еще один фигурант ранее неоднократно судим.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил выяснить, почему обвиняемого в изнасиловании 12-летней школьницы участкового из Первоуральска взяли на работу в полицию. По предварительной информации, участковый действовал вместе с ранее судимым машинистом.

- Следственными органами СК России по Свердловской области в региональное ГУ МВД направлено требование о проведении служебной проверки по указанному факту, - говорится в сообщении пресс-службы СК России.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте обоих фигурантов уголовного дела.

Напомним, что в Кировграде арестовали обвиняемого в убийстве молодой мамы и ее сыновей-близнецов.