На Урале полицейского обвиняют в изнасиловании ребенка

Школьница в день нападения пожаловалась в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

25 сентября 2021 года к полицейским Первоуральска обратилась 12-летняя девочка, которая рассказала, что ее изнасиловали двое незнакомых ей мужчин, один из которых заманил ее обманом в свою квартиру.

Как ранее рассказал источник «КП-Екатеринбург», после того, как хозяин квартиры изнасиловал школьницу, к нему домой пришел его знакомый – участковый уполномоченный полиции, который также совершил развратные действия сексуального характера над ребенком.

Тем же вечером стражи порядка задержали двоих местных жителей, каждый из которых подозревается в изнасиловании девочки. Сразу после поступления сообщения об изнасиловании ребенка к делу подключились следователи, возбудившие уголовное дело о совершении нескольких преступлений сексуального характера в отношении школьницы.

По словам старшего помощника руководителя СКР по СО Александра Шульги, оба фигуранта задержаны, им предъявлены обвинения, по которым каждому грозит срок лишения свободы до 20 лет.

- В ближайшее время также будет решаться вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия, в том числе, выясняются причины и условия, которые способствовали совершению преступлений, и будет принят комплекс мер по недопущению таких обстоятельств впредь, - рассказывают в пресс-службе СКР.

Полицейскому предъявили обвинение Фото: Иван МАКЕЕВ

Так, в МВД будет внесено соответствующее предписание. Также предстоит выяснить, как именно человек, способный на такое преступление, попал на службу в полицию. СКР потребовал от МВД провести служебную проверку по этому поводу.

По словам руководителя областного полицейского Главка полковника Валерия Горелых, один из обвиняемых – помощник машиниста 1980 года рождения, который трудится на одном из коммерческих предприятий Первоуральска. Второй – участковый уполномоченный 1988 года рождения, который поступил на службу в мае 2020 года.

- Задержанного машиниста можно смело назвать рецидивистом. За его плечами целый букет судимостей, в том числе по статье 119 УК РФ – угроза убийством; по статье 158 УК РФ – кража; по статье 105 УК РФ – убийство; и статье 162 УК РФ - разбой. Собранные по данному факту материалы представители МВД оперативно направили для принятия процессуального решения в региональное подразделение СКР. При подтверждении вины подозреваемых они понесут наказание в установленном законом порядке, - рассказал полковник Валерий Горелых.