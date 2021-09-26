В Первоуральске участкового подозревают в изнасиловании ребенка

С участковым проводят следственные действия
Фото: Иван МАКЕЕВ
Серьезное преступление расследуют в Первоуральске. По словам источника «КП-Екатеринбург», 25 сентября ранее судимый житель города обманом заманил 12-летнюю девочку в свою квартиру, где изнасиловал.
Вскоре к знакомому мужчине пришел 33-летний участковый уполномоченный Иван Сергеев (имя изменено - прим.ред.), которого также подозревают в том, что он надругался над ребенком в квартире. Как утверждает источник «КП», девочка в тот же день сама обратилась в полицию, после чего участковый был задержан, сейчас с ним проводятся следственные действия.
Ситуация находится под контролем у и.о. начальника полиции Первоуральска, который, как утверждает источник, был вызван из отпуска.