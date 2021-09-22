Уралец попал под «уголовку» после драки с болгарским «чеченцем», терроризирующим поселок под Екатеринбургом

По словам Ларисы, Тодор (слева) начал говорить про нее гадости. Тогда ее сын Александр (справа) не выдержал. Фото: читатели "КП"

Уже несколько месяцев жители поселка Большое Сидельниково, расположенного под Екатеринбургом, жалуются на 37-летнего Тодора Тодорова. По словам местных, болгарин держит в страхе весь поселок. И все из-за одного конфликта, который произошел еще в январе текущего года. Тогда Тодор подрался с 24-летним Александром Семеновым.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

- 7 января Тодоров пришел в гараж, где после работы с друзьями сидел мой сын. Ребята не хотели, чтобы он с ними сидел. Но выгонять не стали. Хотя Тодор на моего Сашу давно зуб точит. Сын несколько раз делал ему замечания, когда он пьяный посреди ночи барабанил в дверь к нашему соседу, - рассказывает «КП»-Екатеринбург мама Александра Семенова Лариса. - В тот день он тоже был пьян. Начал называть меня ш**** и говорил Саше в лицо обидные вещи в мой адрес.

Сама Лариса в гараже в тот день не присутствовала. О происходящем женщина рассказывает со слов сына.

- Саша три раза ему сказал, чтобы он перестал говорить про меня гадости. Но Тодор не унимался. Тогда Саша не выдержал и ударил его в нос. Тодор упал и из-за падения сломал руку, - продолжает рассказ Лариса.

Стоит отметить, что зимой Тодоров принял ислам и начал говорить, что он нохчо (так называют себя чеченцы. – Прим. Ред.).

- Он насочинял какой-то бред. Говорил, что якобы Саша надевал ему на шею свой крестик, а еще заставлял есть шашлык из свинины, - продолжает Лариса. – Он постоянно пытался выставить ситуацию так, чтобы казалось будто его притесняют из-за религии, хотя ничего подобного не было.

Полиция возбудила на Александра Семенова уголовное дело по первой части статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека). По этой статье в пиковом случае парню «светит» до трех лет колонии. Сысертский районный суд огласит приговор по этому делу уже 23 сентября.

Дальнейшую судьбу Александра решит суд. Приговор огласят уже 23 сентября

УГРОЗЫ

Вскоре семье Семеновых начали поступать угрозы. Некоторые сообщения приходили с номера телефона Тодора Тодорова. Например, с таким текстом:

- Меня зовут Шамиль. Я старший брат Эмина. Я вам объявляю кровную месть. Я не принимаю извинение твоего сына, я лишу жизни твой род. Ахмад Сила. Алллаху Акбар (пунктуация автора сохранена. – Прим. Ред.).

Некоторые угрозы приходили с номера телефона Тодора

По словам Ларисы, угрозы в ее адрес Тодор произносил и лично.

- Обещал отрезать голову мне и моему трехлетнему сыну, - говорит Лариса. – Угрожал натравить на меня собак. Они у него дикие, постоянно воют. Соседи постоянно на них жалуются. А в один из дней Сашу подкараулили неизвестные мужчины на черной тонированной машине, когда он возвращался с работы на железной дороге. По виду они были похожи на южан. Саше в лицо прыснули из газового баллона, а потом попытались избить. Они сказали, что это месть за Тодора.

Парень обратился в больницу. Врачи диагностировали у него химический ожог глаз (медицинская справка есть в распоряжении редакции, – Прим. Ред.).

Как рассказал еще один житель села Большое Седельникова, попросивший не указывать его имя, Тодор Тодоров регулярно посещал мечеть, расположенную в Арамили. Прихожанам неофит рассказывал о том, что односельчане притесняют его из-за религиозных убеждений.

Против семьи Семеновых попытались устроить травлю и в интернете. Например, «Вконтакте» неизвестный завел страницу, где был указан адрес и номер телефона Александра Семенова.

Семье Семеновых написали угрозы на заборе. Также кто-то распространил адрес и номер телефона Александра Семенова в Сети

- Очередная ксенофобная – исламофобная [нецензурное слово], которая поддерживает ГЕНОЦИД против Вайнахов в России. Участник русского марша, - говорится в анонимном посте.

Лариса уверена, что эту страницу «Вконтакте» создал Тодор.

ПОЛИЦИЯ В КУРСЕ

По словам местных жителей, в ночь на 23 июля произошел еще один инцидент с участием болгарского «чеченца». Тогда он напал на двух 21-летних парней.

- Он приставил мне к горлу нож и заставил встать на колени, а потом приказал лечь, - рассказывает «КП»-Екатеринбург Данил Гаврилов.

По его словам, Тодор Тодоров угрожал и его другу. К счастью, парням удалось сбежать.

Данил утверждает, что не в курсе, почему односельчанин размахивал у его горла ножом. Но Лариса Семенова утверждает, что болгарин называл Данила «русской свиньей» и сообщал, что это месть за то, что его избил Александр.

По словам местных, эти повреждения автомобилям также нанес Тодор

Также местные сообщают, что в ту же ночь в приступе ярости Тодоров повредил ножом кузов машины Mitsubishi ASX и вазовской «пятерки».

Данил Гаврилов уже написал заявление в полицию. Но в местном ОВД отказали в возбуждении уголовного дела. Тогда парень обратился в прокуратуру (это заявление есть в распоряжении редакции. – Прим. Ред.), но надзорное ведомство не усмотрело нарушений в действиях силовиков.

Также в возбуждении уголовного дела отказали владелице Mitsubishi и семье Семеновых, которые жаловались на угрозы со стороны Тодорова.

Мы связались с Тодором Тодоровым и попросили его прокомментировать ситуацию. В частности, мы спросили, писал ли он угрозы в адрес Ларисы Семеновой и объявлял ли ей кровную месть.

- Завтра будет написано заявление о возбуждении уголовного дела в отношении Ларисы, а вы будете отвечать за лживую статью, - ответил Тодор Тодоров журналисту «КП» и повесил трубку.

«Комсомолка» обратилась за комментарием к начальнику пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерию Горелых.

- Гражданин, о котором идет речь, находится под постоянным контролем сотрудников полиции территориального ОВД. Он фигурировал в качестве подозреваемого, а в настоящее время сам является потерпевшим по уголовному делу, возбужденному по статье 112 УК РФ. Представители МВД не допустят, чтобы обе противоборствующие стороны довели ситуацию до криминального момента. Если местным жителям известны какие-то новые «подвиги» гражданина Тодорова, необходимо предоставить такую информацию в полицию для принятия мер реагирования, К сожалению, не все хулиганские выходки заканчиваются отправкой на тюремные нары. Действующим законодательством за ряд нарушений предусмотрена и административная ответственность. Те, кто считают, что принятые райотделом решения по заявлениям необоснованны, имеют полное право их обжаловать в вышестоящей организации системы МВД, либо в надзорном ведомстве, коим является прокуратура, - отметил полковник Горелых.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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