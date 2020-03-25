«Не извинишься за быка – убью»: на Урале мажор расстрелял водителя «Газели», не поделив с ним дорогу

Накануне в поселке Балтым - рядом с Верхней Пышмой - произошла перестрелка. Поводом к ней стал дорожный конфликт между двумя водителями. Пострадавшими стали двое мужчин, в которых произвели несколько выстрелов из "травмата". Одному из них пуля угодила в голову.

Информация о произошедшем появилась в социальных сетях. Ее подтвердил источник «КП-Екатеринбург» в правоохранительных органах. По словам нашего собеседника, стрелявшего зовут Владимир Малахов. Его родители – не совсем простые люди. Отец – местный бизнесмен, а мама – бывший силовик.

Подписчики группы «Верхняя Пышма и Среднеуральск онлайн» во «Вконтакте» утверждают, что мама Малахова – бывший сотрудник прокуратуры, а ныне работник местной администрации, поэтому инцидент могут замять.

«Комсомолке» удалось найти свидетельницу стрельбы, которая является супругой пострадавшего парня. Она также рассказала, что мама стрелка – бывший силовик.

«НЕ ПОДЕЛИЛИ ДОРОГУ»

Девушка рассказала, что ее мужа зовут Александр. Ему 24 года, он работает на «Газели». Вчера она и Александр ехали на ней по одной из улиц Балтыма. Все произошло рядом с магазином «Косулинская пивоварня».

- Мы ехали с мужем на «Газели», но я поняла, что забыла дома кошелек, муж начал разворачиваться. В этот момент навстречу нам по парковке ехал красный Chevrolet, за рулем которого сидела девушка, а рядом с ней сидел этот Вова. Машины не могли разъехаться. Саша стал говорить водителю той машины, что им отъехать гораздо проще, чем нам сдавать назад на «Газели», - объясняет Валерия.

Правда, девушка уточняет, что диалог между мужчинами происходил на повышенных тонах, но, по ее словам, Александр, людей, сидящих в иномарке, не оскорблял.

- А вот тот (Малахов) вообще не следил за разговором, начал посылать на три буквы, схватил мужа, и они упали на землю, я начала пытаться их разнять, - рассказывает девушка.

«НЕ ИЗВИНИШЬСЯ ЗА БЫКА, Я ТЕБЯ УБЬЮ»

Причем в этот момент в «Газели» находился сын Александра и Валерии, которому 2 года и 8 месяцев, увидев драку, ребенок начал плакать.

- Я бегала то к ним, то к ребенку. Потом вроде бы все закончилось, они встали. Но этот Вова сказал моему мужу: «Если ты не извинишься за то, что назвал меня быком, то я тебя убью!». Я сказала ему, ты вообще нас называл последними словами, а сам еще и требуешь извиниться. Когда я услышала фразу «Я тебе убью», то сразу позвонила Юре – старшему брату Саши. Юра был рядом – в гаражах – ремонтировал машину, - рассказывает девушка.

Затем Александр ударил Владимира по лицу, от чего тот упал, вспоминает Валерия.

- Я в этот момент стала держать Саню, а этот Вова говорил: «Давай продолжим». В этот момент подбежал Юра со своим другом. Начали снова разговаривать. Тот опять стал говорить, чтобы извинились за то, что назвали его быком.

В итоге Александр и Владимир решили сразиться один на один.

- Тот пытался ударить, а Саня уже не хотел драться, просто хватал его за руки. Тогда этот Вова ударил мужа головой в лицо, рассек ему бровь. После этого Саня спросил: «Все? Ты доволен?». Тот ответил, что да и можно расходиться.

ПОДЪЕХАЛИ НА PORSCHE И ОТКРЫЛИ СТРЕЛЬБУ

После этого, по словам Валерии, конфликт был исчерпан. Муж отвез ее домой, а сам с братом пошел в гараж к его другу. В этот момент дорогу им преградила машина.

- Подъезжает Porsche, оттуда вылетает этот Вова и его папаша. Они налетели на Саню, начали драться, а Юра стал разнимать. Начали объяснять его отцу, что его сын сам был не прав. Но отцу сын рассказал, что его якобы избили втроем. Потом этот Вова достал пистолет и начал стрелять. Выстрел в лоб Юре. Саня начал своим телом закрывать брата от стрельбы, потом они начали убегать за машину. Причем это все происходило перед нашими окнами, это все видели дети и жена Юры, - вспоминает Валерия.

После этого стали собираться случайные свидетели. В итоге семья Малаховых поспешила покинуть место конфликта.

- У Саши от стрельбы синяки на теле, а еще рассечение от пули на голове – чуть выше виска, пуля прошла вскользь. У Юры - сотрясение мозга, врачи зашили ему лоб. Сейчас он в больнице, - уточнила Валерия.

В итоге Александр написал на Владимира Малахова заявление в полицию.

Официальный представитель регионального ГУ МВД рассказал, что сейчас полиция проводит проверку.

- Территориальным ОВД по данному факту проводится проверка. Отрабатываются различные версии произошедшего. По одной из них, конфликт произошел на парковке возле автостоянки. По итогам проверки полицией будет принято обоснованное решение, - уточнил Горелых.

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