В Екатеринбурге медиков скорой наказали за то, что они 40 минут ехали к задыхающемуся от астмы больному

Очевидцы были возмущены тем, что неотложка ехала без включенной сирены и мигалок. Фото: скриншот видео

В середине мая нынешнего года мы писали о том, что в Екатеринбурге скорая помощь 40 минут ехала к задыхающемуся мужчине. Жильцы дома на улице Мостовой настаивали на том, что именно столько времени прошло с момента вызова неотложки. Кроме того, по словам очевидцев, прибывшие врачи скорой шли к задыхающемуся от астмы мужчине прогулочным шагом. В конечном итоге 31-летний Андрей умер.

Инцидент, попавший на видео, вызвал широкий общественный резонанс. После шумихи в прессе проверку действий врачей начал Следственный комитет, а также Росздравнадзор. Кстати, во втором случае ведомству дал поручение министр здравоохранения России Михаила Мурашко.

- Настоящая проверка проводится по доводам публикации информационного агентства «Комсомольская правда» от 13.05.2021 под заголовком «Умер на руках у очевидцев: в Екатеринбурге скорая 40 минут ехала к задыхающемуся мужчине», - говорится в документе под названием «Мероприятия по контролю», размещенном на сайте Генеральной прокуратуры.

Из документа следует, что Росздравнадзор нашел на «Станции скорой медицинской помощи им. Капиноса» нарушения. За это «виновных лиц» привлекли к административной ответственности. Правда, из казенного текста документа не ясно, кого именно привлекли к «административке».

Зато из «Мероприятий по контролю» можно понять, что именно нарушили медики. Речь о приказе Министерства здравоохранения «Об утверждении порядка оказания скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи». Согласно тексту документа, в случае с задыхающимся от астмы мужчиной врачи скорой нарушили приложение приказа под номером шесть.

- Время доезда до пациента выездной бригады скорой медицинской помощи при оказании скорой медицинской помощи в экстренной форме не должно превышать 20 минут с момента ее вызова, - говорится в тексте приказа.

Таким образом, из опубликованного документа следует, что скорая дольше положенного времени ехала к умирающему мужчине.

«Комсомолка» попросила пресс-службу Станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга прокомментировать информацию о выявленных в ходе проверки нарушениях. Нас попросили написать письменный запрос. Мы это сделали. Также «КП» направила письменные запросы на имя руководителя Территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области Натальи Зильбер и на имя министра здравоохранения области Андрея Карлова.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Татьяна Ауст, бывший сотрудник экспертно-аналитического отдела Управления здравоохранения Екатеринбурга:

- В Горздраве я почти десять лет занималась жалобами, которые поступали на работу Станции скорой медицинской помощи. Попробуем проанализировать данный случай. Самого акта проверки мы не видим, но в документе о проверке есть строчка о том, что было нарушено приложение №6 388-го приказа Минздрава России. Этот приказ устанавливает порядок оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи. У приказа есть приложение № 6, которое устанавливает правила организации работы оперативного отдела, то есть диспетчерской, куда поступают вызовы и откуда они потом передаются бригадам.

Из опыта могу отметить, что значимых претензий к сотрудникам выездной бригады скорой медицинской помощи почти никогда не бывает. А вот с оперотделом, особенно если бригаду ждали долго, не все так просто.

Многое зависит от того, что и как сказала вызывающая скорую помощь сторона, как это понял диспетчер, задал ли уточняющие вопросы, какая категория срочности в результате была присвоена вызову, и как он был передан бригаде. Здесь возможны варианты. Хочется обратить внимание, что вызов к умершему мужчине изначально был в общественное место, и бригада на него должна была прибыть в течение 20 минут.

Бывают, но правда очень редко, случаи, когда диспетчер фиксирует не всю информацию, в том числе и о тяжелом состоянии пациента. В результате мы видим летальный исход. И еще есть очень важный момент, о котором сейчас все чаще говорят врачи-реаниматологи скорой помощи: это изменение профильности их вызовов, когда их отправляют, грубо говоря, «на сопли», на давление, на температуру. В результате бригада занята, но не тем, чем нужно.

Вынося решение, комиссия Росздравнадзора, скорее всего, также проанализировала и занятость реанимационных бригад. В день того ЧП в городе было крупное ДТП, и бригады могли быть там.