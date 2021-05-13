Умер на руках у очевидцев: в Екатеринбурге скорая 40 минут ехала к задыхающемуся мужчине

Свидетели ЧП негодуют из-за того, что скорая ехала без мигалок. Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге на улице Мостовой произошла трагедия. 31-летний мужчина по имени Андрей умер от приступа астмы. Очевидцы произошедшего винят в случившемся медиков. Жильцы дома говорят, что скорой не было 40 минут. А когда неотложка все-таки приехала, врач шел к задыхающемуся мужчине прогулочным шагом.

Инцидент, который попал на видео, произошел 11 мая у дома по адресу Мостовая,47.

- Был вечер, все гуляли. Я обратила внимание на молодого человека, который зашел и вышел из подъезда. Он шел как-то неуверенно. Потом он попросил меня подойти и сказал, что ему плохо, что он задыхается и ему не помогает ингалятор, - рассказала очевидица по имени Татьяна, которая была одной из тех, кто пытался спасти Андрея.

Она сразу стала звонить в скорую, где объяснила ситуацию.

- Меня начали спрашивать: были ли у пациента контакты с больными Covid-19, спросили его фамилию. Но Андрей уже не мог ее назвать, так как ему было очень плохо. Я просила приехать как можно скорее, так как человек задыхался, - вспоминает Татьяна.

Затем подключился супруг Татьяны. Он спросил, чем может помочь. Задыхающийся мужчина ответил, что у него дома есть небулайзер. Так называют устройство, при помощи которого больные астмы делают себе ингаляции. Чтобы подключить прибор, было нужно электричество. Поэтому Андрея перенесли в стоящий рядом цветочный магазин, а супруг Татьяны тем временем побежал за небулайзером.

К сожалению, прибор не помогал. Помочь мужчине пытались и другие очевидцы. Девушка по имени Кристина звонила в скорую и спрашивала, как можно помочь Андрею до приезда неотложки.

- Но ей не ответили, поэтому Кристина сама начала читать в интернете, как можно помочь человеку с астмой. Она узнала, что его нужно растирать и поместить ноги в горячую воду, что мы и сделали. Мы начали звонить в скорую снова. Но там просто перестали брать от нас трубки. Звонили в 112. Там нас тоже не могли соединить со скорой, - вспоминает Татьяна.

По словам девушки, скорую они вызвали в 20:42, а машина врачей приехала только в 21:20.

- Андрей умер у нас на руках. Буквально перед приездом скорой. Нас возмутило, что они ехали без мигалок, без сирены. Мы сказали: «Бегите к нему, его еще можно спасти». Я уверена, что его еще можно было реанимировать. Но врач ответила, что им нужно сначала припарковать машину. А потом пошла прогулочным шагом, - негодует Татьяна.

Девушка звонила в скорую 11 раз

Кристина, которая также пыталась спасти Андрея, показала «КП» скриншоты вызова скорой на своем телефоне. За 40 минут она звонила туда 11 раз.

Позже девушки, которые пытались спасти мужчину, узнали, что Андрей снимал квартиру на Мостовой,47. В августе у него была должна быть свадьба.

В региональном Минздраве рассказали, что по поводу инцидента проводится проверка. Также проверку начали следователи.

- Для определения точной причины смерти мужчины проводится судебно-медицинская экспертиза. В рамках проверочных мероприятий будет устанавливаться, в том числе, все ли необходимые меры были приняты сотрудниками скорой помощи для оказания мужчине своевременной и квалифицированной помощи. По итогам доследственной проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

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