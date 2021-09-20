Свердловский омбудсмен призвала извиниться перед пенсионерами, получившими нерабочие продуктовые карты

По карточкам пенсионеры могли купить продукты на 150 рублей в одной из продуктовых сетей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Одной из особенностей минувшего трехдневного голосования в Свердловской области стали продуктовые карточки. Их выдавали пенсионерам. Каждая была номиналом в 150 рублей. Потратить эти деньги можно было в продуктовых магазинах сети «Пятерочка». К сожалению, без проблем тут не обошлось. Многие избиратели, получившие их, потом звонили в избирательные комиссии и жаловались на то, что карточкой просто невозможно воспользоваться.

- Звонили с жалобами, что карты не активированы, - рассказывала «КП-Екатеринбург» Наталья Пирогова, председатель избирательной комиссии, работавшей во Дворце молодежи.

В самой сети продуктовых магазинов позже отметили, что в работе карточек действительно наблюдались технические сбои. Тем, кто с ними столкнулся, представители сети рекомендовали обратиться на «горячую линию» магазина: 8 800 555 55 05 (звонок по России бесплатный)

Была и другая проблема – карточку выдавали не всем, кто мог на нее претендовать – якобы из-за большого наплыва избирателей и длинных очередей про некоторых просто забыли. На это, например, пожаловались избиратели с участка в Гимназии №9.

О ситуации в эфире радио «КП-Екатеринбург» (92,3 FM) в понедельник 20 сентября высказалась и уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

- То, что было сделано у нас в этот раз, думаю было сделано не очень продумано, - отметила Татьяна Мерзлякова. – Это огорчило и членов избирательных комиссий, которым пришлось отвечать за это, и очень сильно это огорчило наших пенсионеров. Получилось, что не всем хватило. Кто-то посчитал, что пенсионеров придет меньше. Думаю, кто-то перед ними должен извиниться.

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