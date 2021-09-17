Пенсионерам выдали на избирательных участках не активированные карты

На избирательных участках много людей, но нарушений нет Фото: Алексей БУЛАТОВ

17 сентября в Екатеринбурге и Свердловской области стартовали выборы в Госдуму и Законодательное собрание региона.

На этих выборах, которые продлятся три дня, пенсионерам выдают продуктовые карты номиналом 150 рублей, которые можно будет потратить в магазинах продуктовой сети «Пятерочка».

- Многие избиратели звонят с жалобами, что карты еще не активированы. Но я пока не могу сказать, когда эта проблема будет решена, - сообщила «КП-Екатеринбург» председатель УИК 1245 во Дворце молодежи Наталья Пирогова.

Также звонок с жалобой по поводу карты для пенсионеров с номиналом в 150 рублей поступил в избирательный участок в Гимназии №9.

- У нас был один звонок с жалобой, мне позвонила избирательница, которая собиралась к нам прийти. А ее коллега по работе приходила, и ей не выдали карту. Я думаю, что это произошло по причине того, что сегодня утром с 8 до 11 был очень большой наплыв избирателей, очереди стояли в коридорах. И из-за суматохи ей забыли выдать карту пятерочки, - рассказывает «КП-Екатеринбург» председатель УИК 1242 Елена Хрусталькова.

Елена пояснила, что в таком случае избирательнице стоит подойти с паспортом и сообщить, что ей не выдали карточку.

Карта выдаются всем пенсионерам, пришедшим на избирательные участки, а не только тем, кто голосует на дому. По словам Елены Хрустальковой, сегодня на избирательном участке 1244 приняли 10 заявок на голосование на дому. И на завтра пока зарегистрированы 2 заявки. Им также привезут карты торговой сети.