В Екатеринбурге женщина требует с перинатального центра три миллиона из-за потери ребенка во время беременности

Эти фото Ксения делала будучи беременной. Тогда она еще не подозревала, что ее ждет. Фото: предоставлено героиней публикации

После лечения в «Екатеринбургском клиническом перинатальном центре» 25-летняя Ксения Носкова оказалась инвалидом первой группы. У женщины почечная недостаточность, а еще врачам пришлось вырезать ей матку и маточные трубы из-за начавшегося заражения крови. Ксения несколько дней провела в реанимации 40-й больницы, где медики в буквальном смысле вытащили ее с того света. Спасти ребенка не удалось. Как позже узнала Ксения, у нее должна была родиться девочка.

ОСМОТРОМ ЗАНИМАЛИСЬ СТУДЕНТЫ-МЕДИКИ

Женщина стала инвалидом первой группы после осложнений во время родов. Это произошло еще в мае 2019-го года. В перинатальный центр Ксению Носкову госпитализировали на 22-й неделе беременности. У нее отошли воды и начались преждевременные роды. Женщина считает, что во время ее лечения врачи допустили халатность.

– Мне не стали делать кесарево сечение. Сказали, что у них выжидательная тактика и нужно подождать девять суток. Затем врач, которая за все время пока я там лежала пришла только один раз, сказала, что нужно дождаться, пока срок беременности достигнет 28 недель, - вспоминала Ксения в разговоре с «КП»-Екатеринбург.

По словам роженицы, ее осмотров в основном занимались студенты-медики, которые приходили в перинатальный центр на практику.

Вскоре у роженицы начались выделения желтого цвета, но врачи объясняли, что это нормально. Когда 21 мая у Ксении поднялась температура до 38 градусов, ей сделали компьютерную томографию. После этого врачи сказали ей страшную фразу о том, что сердце ребенка перестало биться.

Ксению отправили в операционную, чтобы сделать кесарево сечение. Но у роженицы началось обильное кровотечение, а температура тела поднялась под 40 градусов. Тогда врачи перинатального центра экстренно госпитализировали роженицу в 40-ю больницу. В реанимации врачи буквально вытащили женщину с того света.

Сейчас Ксения воспитывает 4-летнего сына. Иметь детей она больше не сможет. Фото: предоставлено героиней публикации

«ЭТО БЫЛ ЖЕЛАННЫЙ РЕБЕНОК»

Уже перед выпиской из ГКБ Ксения узнала, что ей удалили репродуктивные органы. Ее мама не хотела пугать роженицу, поэтому не говорила об этом до последнего момента.

- Для меня и моего мужа это была желанная беременность. Мы ждали этого ребенка. Но, в результате ненадлежащего выполнения медицинским персоналом МБУ «Екатеринбургский перинатальный центр» своих профессиональных обязанностей, мне установлена 1-я группа инвалидности в связи с почечной недостаточностью, также у меня удалены репродуктивные органы – ампутирована матка и левая и правая маточные трубы, - подытожила Ксения.

Женщина обратилась в суд. Она требует от перинатального центра три миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд по ее иску длится уже почти год.

ДВОЯКИЕ ВЫВОДЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

29 сентября Чкаловский районный суд должен принять решение по иску роженицы. Во многом решение будет основываться на результатах экспертизы (документ есть в распоряжении редакции. – Прим. Ред.). Эксперты признали, что врачи перинатального центра допустили некоторые ошибки в лечение Ксении.

- В данном случае, ретроспективно можно высказаться, что хирургическое удаление матки выполнено позже рекомендуемых сроков (6-12 часов с момента диагностики сепсиса и септического шока), - говорится в заключении.

При этом ответа на вопрос, что стало причиной того, что Ксения в молодом возрасте стала инвалидом, эксперты не дают.

- Операция по удалению матки и маточных труб выполнена правильно, но не своевременно, - говорится в заключении. – Отсрочка хирургического вмешательства, наряду с другими причинами, способствовала продолжению прогрессирования заболевания.

Адвокат Ксении Носковой Лариса Батакова считает, что выводы экспертизы получились двоякие.

- С одной стороны они пишут, что все протоколы, стандарты и клинические рекомендации соблюдены, но с другой стороны указывают на несвоевременность операции по удалению матки и маточных труб, - говорит «КП» адвокат.

По мнению юриста, из экспертизы следует, что косвенная связь между врачебными ошибками и тем, что Ксения стала инвалидом, все-таки есть.

Лариса Батакова обращает внимание на то, что перед одним из судебных заседаний эксперт долго общался с представителем перинатального центра.

- Получилось «и нашим, и вашим». Я считаю, что внутри врачебного сообщества существует коллективная солидарность и это нашло отражение в заключение экспертов. В ходе суда я заявила ходатайство о повторной экспертизе, но мне было отказано, - говорит адвокат.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.