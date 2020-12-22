«Это был желанный ребенок»: екатеринбурженка во время родов потеряла девочку и стала инвалидом

Эти фото Ксения делала будучи беременной. Тогда она еще не подозревала, что ее ждет. Фото: предоставлено героиней публикации

После лечения в «Екатеринбургском клиническом перинатальном центре» 24-летняя Ксения Носкова оказалась инвалидом первой группы. У женщины почечная недостаточность, а еще врачам пришлось вырезать ей матку из-за начавшегося заражения крови. Ксения несколько дней провела в реанимации 40-й больницы, где медики в буквальном смысле вытащили ее с того света. Спасти ребенка не удалось.

Ксения больше не может иметь детей. В произошедшем она винит врачей «Екатеринбургского клинического перинатального центра». Недавно женщина подала к медицинскому учреждению иск, требуя компенсации морального вреда в размере трех миллионов рублей. Сейчас по этому делу идет суд.

«ВРАЧИ ВЫБРАЛИ ВЫЖИДАТЕЛЬНУЮ ТАКТИКУ»

Все произошло в 2019-м году. Будущая роженица во время беременности наблюдалась в женской консультации при 20-й ГКБ.

На 21-й неделе у женщины началось воспаление шейки матки. Ее пришлось госпитализировать в 20-ю больницу. Там Ксения находилась меньше недели.

- Шов накладывать не стали. Воспаление осталось, но из больницы меня выписали, - вспоминает Ксения в разговоре с «КП-Екатеринбург».

14 мая 2019 года у Ксении Носковой отошли воды, начались преждевременные роды. На тот момент срок ее беременности составлял 22 недели.

- В тот же день я вызвала скорую помощь. И ночью меня госпитализировали в «Екатеринбургский клинический перинатальный центр», - рассказывает Ксения Носкова. – Мне не стали делать кесарево сечение. Сказали, что у них выжидательная тактика и нужно подождать девять суток. Затем врач, которая за все время пока я там лежала, пришла только один раз, сказала, что нужно дождаться, пока срок беременности достигнет 28 недель.

«ОСМОТРОМ ЗАНИМАЛИСЬ СТУДЕНТЫ, А НЕ ВРАЧИ»

16 мая у Ксении начались обильные выделения желтого, а затем зеленого цветов.

- На это мне отвечали, что все нормально, так и должно было быть, - вспоминает екатеринбурженка. – Каждый день мне просто давали таблетку антибиотика, таблетку железа, а когда болел живот таблетку «Ношпы».

По словам Ксении, ее осмотром занимались в основном студенты медицинского колледжа, которые проходили практику в перинатальном центре.

На этом фото Ксении поставили в шею катетер. Фото: предоставлено героиней публикации

21 числа у Ксении поднялась температура – под 38 градусов. Женщина пришла к медсестре. Медик послушала сердцебиение ребенка. Тогда оно еще прослушивалось. Ксению отправили на компьютерную томографию. На ней сердцебиения ребенка уже не было.

- Меня экстренно спустили в родовую. Там наконец-то появилась врач, которая была должна вести мою беременность. Она посмотрела по УЗИ и сказала: ребенок мертв, будешь рожать сома, - вспоминает Ксения страшные слова врача.

К тому моменту уже был известен пол ребенка. Ксения Носкова должна была родить девочку.

- Ребенку было нечем дышать. Воды же не было, в итоге он умер в утробе, а у меня начался сепсис, - негодует Ксения.

«МЫ ЖДАЛИ ЭТОГО РЕБЕНКА»

События того дня женщина помнит смутно.

- Температура была уже под 40 градусов. Я ничего не понимала. Писала маме в WhatsApp, что родила. Хотя на самом деле это было не так. Помню, что мне поставили несколько капельниц в каждую руку, а потом повезли в какую-то операционную – делать кесарево, - вспоминает Ксения.

Во время родов у женщины началось обильное кровотечение, а температура тела все повышалась. Тогда врачи перинатального центра приняли решение транспортировать пациентку в реанимацию 40-й больницы. Ксения была на грани жизни и смерти, но врачам удалось ее спасти.

Сейчас Ксения воспитывает 3-летнего сына. Больше детей она иметь не может. Фото: предоставлено героиней публикации

Уже перед выпиской из ГКБ Ксения узнает, что ей удалили репродуктивные органы. Ее мама не хотела пугать роженицу, поэтому не говорила об этом до последнего момента.

- Для меня и моего мужа это была желанная беременность. Мы ждали этого ребенка. Но, в результате ненадлежащего выполнения медицинским персоналом МБУ «Екатеринбургский перинатальный центр» своих профессиональных обязанностей, мне установлена 1-я группа инвалидности в связи с почечной недостаточностью, также у меня удалены репродуктивные органы – ампутирована матка и левая и правая маточные трубы, - уточнила Ксения.

ТРИ МИЛЛИОНА В КАЧЕСТВЕ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА

Женщина обратилась в прокуратуру. Но в надзорном ведомстве ее обращение перенаправили в управление екатеринбургского Горздрава. Оттуда пришел ответ (есть в распоряжении редакции. – Прим. Ред.). В нем говорится, что Ксении «не было проведено бактериологическое исследование отделяемого из цервикального канала с чувствительностью к антибиотикам при поступлении в акушерский стационар».

Говоря простым языком, у женщины не взяли мазок, который бы показал, какой инфекцией была поражена ее матка. Но в ответе Горздрава также говорится, что эта оплошность врачей «не повлияла на исход случая». В адрес главврача перинатального центра по результатам проверки были направлены замечания.

В итоге екатеринбурженка обратилась в суд, она требует с «Екатеринбургского перинатального центра» три миллиона рублей в качестве компенсации моральных страданий в связи с гибелью ребенка и потерей здоровья.

Ксения Носкова уверена, пока она находилась в «Екатеринбургском перинатальном центре» с 14 по 22 мая 2019 года врачами ничего не предпринималось. Воды отошли в большом количестве. Но врачи, фактически дожидались гибели внутриутробного плода и только тогда начали действовать. В «ЕКПЦ» после кесарева сечения уже было известно, что у пациентки начался сепсис, но врачи ничего не предпринимали, считает роженица. Врачи провели два консилиума, но упустили время, из-за чего у Ксении развилась почечная недостаточность.

Мы обратились за комментарием в «Екатеринбургский перинатальный центр». Но там нас попросили написать письменный запрос в Горздрав, что мы и сделали.

Год назад мы рассказывали о другой истории, которая также произошла в «Екатеринбургском перинатальном центре». Тогда роженица потеряла 2,5 литра крови. Она пыталась добиться, чтобы против ее врачи завели уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Беременность протекала с осложнениями»: в перинатальном центре Екатеринбурга у роженицы умер ребенок. Врачи оказали 23-летней девушке небезопасную услугу, в результате чего к плоду перестала поступать кровь, и он умер в утробе (подробнее)