В Екатеринбурге силовики раскрыли подробности гибели 42-летнего бизнесмена Александра Шабанова

Тело предпринимателя нашли 14 сентября на Шарташе. Фото: "Лиза Алерт"

В полиции и Следственном комитете прокомментировали гибель 42-летнего бизнесмена Александра Шабанова. Напомним, мужчина перестал выходить на связь 9 сентября. В последний раз его видели в районе ЖБИ. Родные пропавшего обратились в полицию. Также к поискам Александра подключились волонтеры поисковых отрядов.

14 сентября тело Александра Шабанова нашли на Шарташе. Как рассказывал «КП» друг погибшего Руслан, он был последним с кем общался бизнесмен перед исчезновением.

- Человека вызвали в налоговую. Из-за этого у него была депрессия. Хотя никаких долгов по фирме или финансовых проблем у него не было. – рассказывал Руслан.

Бизнес Александра был связан с поставкой светильников для строек и управляющих компаний.

- При первоначальном осмотре тела признаков насильственной смерти не обнаружено. В настоящее время для определения точной причины смерти погибшего проводится судебно-медицинская экспертиза, - рассказали в пресс-службе регионального Следственного комитета.

Сейчас следователи опрашивают родственников и знакомых Александра.

Первоначально полиция нашла автомобиль пропавшего мужчины. Как рассказывал Руслан, машину удалось отследить по камерам. В последний раз ее видели в районе КОРа. Вскоре авто нашли на берегу Шарташа. В легковушке находились личные вещи и документы пропавшего. После этого водолазы начали прочесывать дно озера.

- Проведение поисковых мероприятий было поручено наиболее опытным сотрудникам уголовного розыска. К поиску были подключены и волонтеры. В результате принятых мер спустя всего несколько часов после поступившего сообщения о пропаже гражданина была обнаружена его автомашина – у одного из домов по улице Пески, - рассказывают в УМВД по Екатеринбургу.

Днем 14 сентября в полицию обратилась женщина, которая рассказала, что заметила в озере тело неизвестного мужчины. Приехавшие полицейские смогли установить личность погибшего.

- Им оказался без вести пропавший предприниматель, - уточнили в полиции.

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