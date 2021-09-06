Детский омбудсмен по Свердловской области не нашел пропаганды ЛГБТ в «Дне наоборот» в лагере «Салют»

Руководству лагеря рекомендовали тщательнее готовиться к подобным событиям Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков рассказал, что не нашел нарушений и пропаганды ЛГБТ во время «Дня наоборот», который устроили в детском лагере «Салют» в Артемовском районе. В тот день несколько мальчиков забавы ради переоделись в девичьи платья, однако далеко не всем подобная идея пришлась по вкусу. Некоторые подростки засняли процесс облачения на видео, из-за чего разгорелся скандал.

- Если честно, я бы даже не стал называть эту ситуацию скандалом, скорее она просто немного неоднозначная. Мы поговорили со специалистами из министерства образования и пришли к выводу, что никаких прав ребенка нарушено не было, явных призывов также не замечено, - рассказал «КП-Екатеринбург» детский омбудсмен Игорь Мороков.

Надеть юбки решили три мальчика. Фото: скриншот видео

По словам уполномоченного по правам ребенка, сложившуюся ситуацию лучше назвать педагогическим и воспитательным просчетом. Поэтому руководству лагеря рекомендовали тщательнее готовиться к подобным событиям, чтобы избежать аналогичных исходов.

Напомним, один из участников перфоманса выложил ролик с телефона в социальные сети. И тут началось. Видео попалось на глаза руководителю Совета отцов Свердловской области Вячеславу Бальцевичу. По его словам, он нашел маму парня, снимавшего ролик. Женщина оказалась недовольна этой игрой. Общественник написал жалобу в прокуратуру. А вот в самом «Салюте» ничего страшного в «Дне наоборот» не увидели и добавили, что это уже стало традиционным мероприятием в жизни лагеря.