На Урале детский лагерь обвинили в пропаганде ЛГБТ за игру «День наоборот»

Надеть юбки решили три мальчика. Фото: скриншот видео

Традиционная игра «День наоборот», в которую частенько играют в детских лагерях, стала причиной скандала на Урале. Праздник устроили в лагере «Салют» в Артемовском районе Свердловской области. Несколько мальчишек проявили инициативу и переоделись в девичьи платьица. Но не всем эта затея пришлась по душе.

- Это же пропаганда ЛГБТ! Я не буду это надевать. Я не собираюсь краситься, - возмутился один из подростков, снимая происходящее на телефон.

- Но у нас же мероприятие, - уговаривала его девочка.

Чем закончился праздник не понятно. Но ролик с телефона подросток слил в сеть. И тут началось. Видео попалось на глаза руководителю Совета отцов Свердловской области Вячеславу Бальцевичу. По его словам, он нашел маму парня, снимавшего ролик. Женщина оказалась недовольна этой игрой. Общественник написал жалобу в прокуратуру (документ есть в распоряжении редакции).

- Мы составили обращение в прокуратуру, чтобы все это проверили на предмет соответствия законодательству. В частности, указу президента номер 400 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Я считаю, что здесь есть признаки пропаганды нетрадиционных отношений и меня в этом поддерживают коллеги, - говорит Вячеслав Бальцевич.

А вот в самом детском лагере ничего страшного в игре не видят. Более того, «День наоборот» проводят здесь постоянно.

– «День наоборот» - не мероприятие по переодеванию детей. Это просто комическая игра. Штаны надеваются на руки, а кофты на ноги, - уверяет директор лагеря «Салют» Изабелла (называть фамилию женщина отказалась). - Дети должны были играть в таком виде в комический футбол. Мероприятие, направлено на развлечение, а не на переодевание мальчиков в девочек. На видео можно увидеть, что только трое мальчиков из отряда проявили инициативу и переоделись в женскую одежду. Но никто их к этому не принуждал. Они это сделали сами. Не будут же воспитатели забирать одежду у девочек из отряда, чтобы переодеть в нее мальчиков…

В пресс-службе прокуратуры Свердловской области ситуацию прокомментировали так:

- Если обращение от данного гражданина поступит, то оно будет рассмотрено.

Напомним, в 2019-м году в Екатеринбурге разразился громкий скандал, разлетевшийся по всем российским СМИ. Студент-первокурсник УрГЭУ пожаловался в соцсетях на то, что его грозят отчислить из-за подписок на ЛГБТ-сообщества. А руководство вуза отметило, что в университете действительно есть «группа мониторинга», которая следит за студентами и их «виртуальными пристрастиями».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уральские общественники пожаловались детскому омбудсмену РФ на пропаганду гомосексуализма в школах. Скандал возник после того, как в одном образовательном учреждении Екатеринбурга провели конкурс плакатов на тему «Толерантный мир» (подробнее)