2018-12-02T12:10:15+03:00
Общество

Уральские общественники пожаловались детскому омбудсмену РФ на пропаганду гомосексуализма в школах

Скандал возник после того, как в одном образовательном учреждении Екатеринбурга провели конкурс плакатов на тему «Толерантный мир»
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Екатеринбурге не утихает скандал, разразившийся после проведения конкурса плакатов в школе № 115. Учеников с 5 по 11 класс попросили в рисунках раскрыть тему «Толерантный мир».

Некоторые работы откровенно возмутили общественность. Например, обнимающиеся юноши и девушки разных рас, а также изображение радуги, которая является символом ЛГБТ-сообществ. В полицейские изъяли рисунки на экспертизу, в школу отправили психологов, а с преподавателем провели разъяснительную беседу.

Но на этом дело не закончилось. Свердловские общественники движения «Доброволец» обратились к Уполномоченному при президенте РФ по правам детей Анне Кузнецовой, заявив, что в школе пропагандируют гомосексуализм.

- Плакаты с рисунками вывесили в коридоре школы, что от увиденного привело многих родителей учеников в ужас. На плакатах были нарисованы радуга с цветами флага ЛГБТ-сообщества, также имелись рисунки с однополых пар, под названием «Нам не дано выбирать внешность, ориентацию, и расу, мы по-своему уникальны», - говорится в тексте письма. - Разразился большой скандал, родители требовали убрать это безобразие со стены. Также коллектив родителей просили немедленного пояснения от директора школы, и пытались достучаться до Администрации города.

Кроме того, активисты просят детского омбудсмена дать оценку словам свердловского уполномоченного по правам ребенка Игоря Морокова.

- Игорь Мороков заявил региональным и федеральным СМИ, что пропаганды гомосексуализма на рисунках нет, - рассказали общественники. - Но дети сейчас бывают разные, поэтому ни в коем случае нельзя допускать разбирательства правоохранительными органами, а надо ситуацию решать внутри самой школы.

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