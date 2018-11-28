2018-11-28T11:05:03+03:00
Общество

«Мы толерантны, а ты?»: в екатеринбургской школе прошел конкурс рисунков с изображением геев и лесбиянок

В нем приняли участие ученики средних и старших классов
Олег Галимов
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Многих возмутила сама идея такой выставки. Фото: соцсетиМногих возмутила сама идея такой выставки. Фото: соцсети
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В екатеринбургской школе № 115, что на Уралмаше, прошел конкурс плакатов «Толерантный мир». В выставке приняли участие ученики 5-11 классов.

Так, например, один из учеников девятого класса стал автором рисунка с названием: «Нам не дано выбирать внешность, ориентацию, расу. Мы все по-своему уникальны». В верхнем правом углу автор изобразил фигуры двух девушек, двух мужчин и мужчины с девушкой.

Многие остались недовольны форматом выставки. Фото: соцсети

Многие остались недовольны форматом выставки. Фото: соцсети

Также ученик 11-го класса нарисовал двух обнимающихся юношей и девушку с подписью вверху «Мы толерантны, а ты?».

Фото: соцсети

Фото: соцсети

В городском департаменте образования следующим образом прокомментировали неоднозначную выставку:

- В рисунках отражены общечеловеческие ценности: дружба, уважение, взаимопонимание и принятие ценностей и взглядов других людей, - рассказали в департаменте. - В некоторых работах изображена радуга – символ чистоты, детства, дружбы, олицетворяющая единение народов разных национальностей. Дети рисовали солнце, земной шар, цветы, детей разных национальностей, флаги разных стран. На рисунке, опубликованном в СМИ ученицы 9 класса, изображены люди разных национальностей, с разной внешностью. Слоган: «Нам не дано выбирать внешность, ориентацию, расу. Мы все по-своему уникальны». Рисунков, пропагандирующих нетрадиционные ценности, на выставке не было.

Всего на конкурс было представлено 17 работ, но после общественного резонанса с педагогом проведена разъяснительная работа. К ситуации подключены психологи, которые готовы пообщаться с детьми и родителями.

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