Сорванные крыши, блэкаут и транспортный коллапс: в пятницу Екатеринбург накрыл ураган

Ремонтная бригада чинит крышу на здании УрФУ по проспекту Ленина. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В пятницу под конец рабочего дня около 18 часов в Екатеринбурге начался настоящий ураган. По городу разгулялся ветер с порывами до 21 метров секунду, местами прошел небольшой дождь. Непогоду синоптики обещали на Среднем Урале в субботу, 4 сентября, но она пришла на сутки раньше.

Ветер повалил десятки деревьев на территории уральской столицы и сорвал несколько крыш. Повреждения спасатели МЧС зафиксировали на пяти крышах, включая здание Уральского федерального университета на проспекте Ленина, 51.

По городу ураганный ветер повредил пять кровель общей площадью 470 квадратных метров. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

- Был только что на улице. Жуткий ветрище, идти сложно, кажется, что сейчас снесет этим бешеным порывом, вокруг деревья раскачиваются, - рассказывает читатель «КП-Екатеринбург».

Общая площадь поврежденной кровли на пяти зданиях составила 470 квадратных метров. Повалено 19 деревьев – во дворах и на проспектах. До сих пор около десяти рабочих занимаются починкой кровли на здании университета.

Поваленное дерево по улице Восточной. Фото: паблик в ВК "Инцидент Екатеринбург"

- Уральский поисково-спасательный отряд привлекали для демонтажа опасных участков поврежденной крыши корпуса УрФУ на Ленина. Для освобождения проходов и проездов от поваленных деревьев привлекались огнеборцы Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Также в пресс-службе МЧС информируют о двух пострадавших от урагана, они направлены в больницу на осмотр. Один из них – велосипедист, который получил травмы из-за упавшего забора на улице Куйбышева.

Поваленное дерево по улице Газетной. Фото: паблик ВК "Инцидент Екатеринбург"

Около 19 часов ураган спровоцировал транспортный коллапс в направлении отдаленного микрорайона Химмаш. Сильный ветер оборвал провода, из-за чего движение троллейбусов было прервано в обе стороны.

- Стояла больше получала, не смогла дождаться ни троллейбуса, ни автобуса. Посмотрела по картам: маршруты до Химмаша № 1 и № 6 едут только до Ботаники и останавливаются. Пришлось ехать на такси, - рассказывает читатель «КП-Екатеринбург».

В аварийной диспетчерской службе корреспонденту «КП» подтвердили факт аварии, через два часа движение общественного транспорта по этому направлению удалось восстановить.

- Энергетики осуществляют восстановление электроснабжения и по резервным схемам, где это возможно. Повреждения в распределительной сети связаны в основном с падением веток на воздушные линии электропередачи, - рассказывают в пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Последствия непогоды. Фото: паблик ВК "Инцидент Екатеринбург"

Ураган стал причиной нарушения электроснабжения в 13 населенных пунктах под Екатеринбургом. Аварии на электросетях зафиксированы в Ревдинском, Кировградском и Дегтярском городских округах, а также в городе Нижние Серги. На восстановительных работах задействованы 46 человек, 14 единиц техники.

Около 22 часов Екатеринбург стал приходить в себя после урагана, о котором напоминали лишь многочисленные ветви деревьев, устилавшие тротуары.

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