Фото: паблик Вконтакте "Инцидент. Екатеринбург"

В пятницу вечером в Екатеринбург накрыл ураганный ветер. Его порывами сносит крыши и ломает деревья. Без покрытия остался корпус Уральского федерального университета, расположенный на Ленина.

При этом МЧС Свердловской области предупреждали, в субботу, 4 сентября, жителей региона ждут сильные дожди, ливни и ветер до 25 метров в секунду. Однако непогода пришла на сутки раньше.

Фото: читатель "КП-Екатеринбург"

- Был только что на улице. Жуткий ветрище, идти сложно, кажется, что сейчас снесет этим бешеным порывом, вокруг деревья раскачиваются, - рассказывает читатель «КП-Екатеринбург».

Чтобы избежать печальных последствий, спасатели советуют в этот день отложить отдых на природе. А владельцам частных домов рекомендуют проверить ливневую канализацию. Также МЧС отмечает, что сильный ветер может плохо сказаться на пожарной обстановке в области.