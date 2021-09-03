В Екатеринбурге ветром снесло крышу Уральского федерального университета

Корпус расположен в центре Екатеринбурга на улице Ленина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге ураганным ветром снесло крышу корпуса Уральского федерального университета, который находится на улице Ленина.

- Крыша была закреплена, ее не разбирали для ремонта, это все виновата непогода, сейчас на место выехали аварийные службы, - сообщили в пресс-службе УрФУ.

В пятницу вечером в Екатеринбург накрыл ураганный ветер. Его порывами сносит крыши и ломает деревья.

При этом МЧС Свердловской области предупреждали, в субботу, 4 сентября, жителей региона ждут сильные дожди, ливни и ветер до 25 метров в секунду. Однако непогода пришла на сутки раньше.

- Был только что на улице. Жуткий ветрище, идти сложно, кажется, что сейчас снесет этим бешеным порывом, вокруг деревья раскачиваются, - рассказывает читатель «КП-Екатеринбург».

Чтобы избежать печальных последствий, спасатели советуют в этот день отложить отдых на природе. А владельцам частных домов рекомендуют проверить ливневую канализацию. Также МЧС отмечает, что сильный ветер может плохо сказаться на пожарной обстановке в области