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Общество3 сентября 2021 19:50

В Екатеринбурге из-за урагана троллейбусы перестали ходить на Химмаш и обратно

Пассажиры, желая уехать, набивались в автобусы
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Планируется, что в ближайшие часы троллейбусы наверстают свой график

Планируется, что в ближайшие часы троллейбусы наверстают свой график

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге внезапно налетевший ураган стал причиной транспортного коллапса. Троллейбусы перестали ходить в район Химмаша и обратно, их работа в оба направления оказалась парализована. Пассажиры, желая уехать, набивались в автобусы, которых также хватило не всем.

- Стояла больше получала, не смогла дождаться ни троллейбуса, ни автобуса. Посмотрела по картам: маршруты до Химмаша № 1 и № 6 едут только до Ботаники и останавливаются. Пришлось ехать на такси, - рассказывает читатель «КП-Екатеринбург».

В аварийной диспетчерской подтвердили, что задержки транспорта произошли из-за непогоды, ветер оборвал провода. Два часа ушло на то, чтобы устранить проблему, планируется, что в ближайшие часы троллейбусы наверстают свой график.

Фото: Яндекс-карты

Фото: Яндекс-карты