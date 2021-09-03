Двое пострадавших, сорванные крыши: последствия урагана в Свердловской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Скорость обрушившегося на Екатеринбург ветра составила 21 метр в секунду. Из-за этого в уральской столице упали 19 деревьев, с пяти зданий сорвало крышу общей площадью 470 квадратных метров. Известно о двух пострадавших, их отправили на осмотр в больницу.

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

- Уральский поисково-спасательный отряд привлекали для демонтажа опасных участков поврежденной крыши корпуса УрФУ на Ленина. Для освобождения проходов и проездов от поваленных деревьев привлекались огнеборцы Екатеринбургского пожарно-спасательного гарнизона, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Из-за сильного ветра нарушилось электроснабжение в 13 населенных пунктах. Ветки деревьев падали на линии электропередач. Неполадки отметили в Кировградском, Дегтярском, Ревдинском городских округах и в Нижних Сергах.

Сейчас идут аварийно-восстановительные работы. Задействованы от РСЧС 46 человек, 14 единиц техники, в том числе от МЧС России 14 человек, 4 единицы техники.

Крыша Уральского Федерального университета не выдержала порывов ветра Фото: Алексей БУЛАТОВ