Певица поздравила детей с началом учебного года. Фото: Instagram / klavacoca
В День знаний звезды эстрады вспоминают свои школьные годы. Вот и певица Black Star Клава Кока (Клавдия Высокова) решила не отставать от трендов. Поп-исполнительница опубликовала сразу десять снимков из детства. На них можно буквально изучать, как с каждым годом менялась будущая звезда.
Высокова родилась в 1996 году в Екатеринбурге. У нее есть старший брат Лев и младшая сестра Лада.
- С Днем знаний, школота! Это очень веселое беззаботное время. Ах, ностальгия! - написала в своем Instagram певица.
Клавдия Высокова в детстве. Фото: Instagram / klavacoca
Поклонники не смогли оторвать глаз от милых снимков.
- Какой пупсик! - пишут в комментариях фанаты.
Не остался в стороне и Александр Ревва. Еще вчера Артур Пирожков выступал на свадьбе Моргенштерна и Дилары, а уже сегодня оставляет под постом Клавы Коки смайлики в виде цветов и сердца.
Фото из школьного альбома. Фото: Instagram / klavacoca
Фото: Instagram / klavacoca
Фото: Instagram / klavacoca
Фото: Instagram / klavacoca
Модная в середине и конце нулевых челка. Фото: Instagram / klavacoca
Фото: Instagram / klavacoca
Фото: Instagram / klavacoca
Фото: Instagram / klavacoca
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