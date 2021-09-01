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Звезды1 сентября 2021 16:40

«Какой пупсик»: Александр Ревва страстно отреагировал на детские фотографии Клавы Коки

В День знаний певица Black Star показала снимки школьных лет
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Певица поздравила детей с началом учебного года. Фото: Instagram / klavacoca

Певица поздравила детей с началом учебного года. Фото: Instagram / klavacoca

В День знаний звезды эстрады вспоминают свои школьные годы. Вот и певица Black Star Клава Кока (Клавдия Высокова) решила не отставать от трендов. Поп-исполнительница опубликовала сразу десять снимков из детства. На них можно буквально изучать, как с каждым годом менялась будущая звезда.

Высокова родилась в 1996 году в Екатеринбурге. У нее есть старший брат Лев и младшая сестра Лада.

- С Днем знаний, школота! Это очень веселое беззаботное время. Ах, ностальгия! - написала в своем Instagram певица.

Клавдия Высокова в детстве. Фото: Instagram / klavacoca

Клавдия Высокова в детстве. Фото: Instagram / klavacoca

Поклонники не смогли оторвать глаз от милых снимков.

- Какой пупсик! - пишут в комментариях фанаты.

Не остался в стороне и Александр Ревва. Еще вчера Артур Пирожков выступал на свадьбе Моргенштерна и Дилары, а уже сегодня оставляет под постом Клавы Коки смайлики в виде цветов и сердца.

Фото из школьного альбома. Фото: Instagram / klavacoca

Фото из школьного альбома. Фото: Instagram / klavacoca

Фото: Instagram / klavacoca

Фото: Instagram / klavacoca

Фото: Instagram / klavacoca

Фото: Instagram / klavacoca

Фото: Instagram / klavacoca

Фото: Instagram / klavacoca

Модная в середине и конце нулевых челка. Фото: Instagram / klavacoca

Модная в середине и конце нулевых челка. Фото: Instagram / klavacoca

Фото: Instagram / klavacoca

Фото: Instagram / klavacoca

Фото: Instagram / klavacoca

Фото: Instagram / klavacoca

Фото: Instagram / klavacoca

Фото: Instagram / klavacoca

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